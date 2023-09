V pátek 15. září vynesl předseda soudního senátu táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích rozsudek nad devětačtyřicetiletým J.B. z Tábora. Muž měl přes 20 let zneužívat chlapce na Táborsku, zejména během volnočasových aktivit, kroužků informatiky i jako instruktor na horách.

Podle informací Deníku má být součástí organizované skupiny, kterou nyní vyšetřují kriminalisté. Přinášíme i výpověď jednoho z poškozených, který si v pátek přišel vyslechnout rozsudek.

K soudu naopak vůbec nedorazil obžalovaný, zato přišla řada zástupců médií, jelikož kauza již hýbe nejen Jihočeským krajem, ale podobný modus operandi používal i „kamarád“ obžalovaného v Moravskoslezském kraji. Rozsudek, který není pravomocný, si v pátek po poledni vyslechl pouze advokát a státní zástupkyně Libuše Pospíšilová. Obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Osm let, ústavní léčba a zákaz činnosti

Soudce Robert Pekárek zopakoval, že jde o velmi citlivý případ a řada obětí jsou tzv. zvlášť zranitelné osoby v dětském věku (14, 15, 16, 17). Soud vysokoškolsky vzdělaného muže uznal vinným z několika trestných činů a přečinů proti nim, samotná žaloba měla deset dlouhých bodů a její čtení zabralo dvacet minut.

Pachatel, u kterého i přes doznání stále platí presumpce neviny, dostal nepodmíněný trest v délce lehce nad polovinou zákonné sazby 5 až 12 let, tedy 8 let ve věznici s ostrahou, zároveň ho čeká ústavní ochranná sexuologická léčba, protože jeho pobyt na veřejnosti je nebezpečný.

Čtyřem poškozeným má muž z Tábora uhradit celkem 560 tisíc korun s úroky z prodlení jako nemajetkovou újmu, ti však původně požadovali odškodné 1,2 milionu. Soud je v případě dalších nároků odkázal na majetkoprávní proces. Dále mu soud zabavil stolní počítač a udělil šestiletý zákaz vykonávání činnosti v oborech, kterým se dosud věnoval, pokrýval volný čas osob mladších 18 let v oblasti tělovýchovy, zábavy, rekreace, školení, konzultacích, informačních technologií a přírodních věd.

Nejvíce aktivní v prosazování svých práv byl dnes již dvacetiletý mladík. Chodil na jednotlivá líčení i s dalšími poškozenými, doložil pomocí své zmocněnkyně, kladenské právničky Petry Carvové, množství důkazního materiálu, i jeho výpověď byla obsáhlá a velice detailní. Psali jsme o tom zde.

S trestem nesouhlasí

V pátek pro Deník okomentoval verdikt soudu, z kterého je a bude podle svých slov ještě dlouho špatný. S výší trestu nesouhlasí. „Prosím vás, co se týče výše trestu osm let, čtyři roky, tři měsíce, dvanáct let, čtyřicet pět let, to skutečně nehraje roli. Pan předseda, soudce, to perfektně řekl, že tyhle ty podvědomé následky budou v neustálé prezenci u každého z nás z poškozených. Nechci mluvit jen o sobě, ale připadá mi, že ostatní kluci o tom nechtěli a nemohli mluvit stoprocentně, báli se ho,“ naznačil.

Štíhlý hezký brunet dodal, že nad tím hodně přemýšlel, v jeho případě šlo o čtyřleté zneužívání a asi sedm set různých styků včetně vzniku postraumatické poruchy. V oblasti sexuální má proto dodnes problémy, trpí nočními můrami a vrací se mu špatné pocity, když vidí určitý druh automobilu, či někdo luská prsty.

Nepravomocně odsouzený muž ho nechal kouřit tabák, popíjet alkohol, promítal mu porno. Společně se koupali ve vaně, k nezákonným kontaktům docházelo v jeho bytě, v různých ubytovacích zařízení na horách, kde vystupoval jako organizátor výletů a instruktor zimních sportů.

Nenašel odvahu sám podat oznámení

Nelegální kontakty začaly na základě důvěry a tzv. VIP přátelství, když mu bylo devět let, a pokračovaly až do jeho 12 let.

„Nad jeho osobou jsem přemýšlel strašně dlouho, trápilo mě to nejvíce v dospívání ve věku šestnácti, sedmnácti let. Chtěl jsem podat sám o sobě žalobu, ale bylo to hrozně těžké. Byl to náš vzor, člověk, který nám byl všem blízko. To se mi vracelo do podvědomí,“ vyprávěl dále.

Na druhou stranu je rád, že pan B., nechtěl už vyslovit ani jeho jméno, dostal alespoň nějaký trest. „Jsem rád, že ten první kluk, můžeme mu říkat třeba Jonáš, podal žalobu. Mohl jsem to říct přátelům a připojit se k ní. Napsal mi před rokem a půl, že začalo vyšetřování a mohl jsem se k tomu vyjádřit,“ konstatoval.

Veřejné tajemství

Avšak šokuje ho, že dětské znásilnění, obzvláště v případech chlapců, je tabu. „Není to jen v Čechách, ale i v zahraničí, a to vůbec nechci bagatelizovat znásilnění dívek. Znásilnění žen, mužů, všech, je pořád znásilnění. Nejhorší je mužská hrdost, testosteron, nemůžeme přijmout to, že muž může být také znásilněn. Také mě šokuje to, že tato kauza i kauza ostatních pedofilů, jelikož se to samé šetří v Moravskoslezském kraji, že to mohlo procházet více jak dvacet let,“ míní.

Už před deseti lety to prý táborská veřejnost věděla. „Vědělo se to, už před deseti lety jsem se hádal o tom se sourozencem doma, šlo o další poškozené, jeho vrstevníky, kteří byli v kontaktu s ním (pozn. red. míněno devětačtyřicetiletým obžalovaným),“ podotkl.

Vrátil se znovu ke komentáři trestu. Podle jeho slov obhajoba hrála na nejnižší možnou sazbu. „Na začátku líčení chtěli jen čtyři roky, řešili to s mojí zmocněnkyní. Zvolili taktiku nebýt agresivní, jo, je nám to líto, říct v uvozovkách totální bláboly, to je zcela byrokratické a advokátní. Připadá mi to opravdu smutné, že v souladu s takovými těžkými situacemi nás státní byrokracie přímo položí na kolena a nemáme jiné možnosti, jak soudit takové lidi,“ dodával svůj pohled na věc a opakoval, že osm let je lepší než čtyři roky, co se týče trestu.

„Pan B. mě znásilňoval během čtyř let, ok, čtyři roky, on dostává osm, je to přímo sto procent té doby. Jestli je to dostatečné, nevím, já jako poškozený musím říct, že to není dostatečné, ale je to lepší než čtyři roky,“ uvedl.

Nedokázal čelit trestu

Proč nepřišel, nepostavil se trestu a rozsudku? „Byla jste tu od začátku, viděla ho. Byl jako splašené kuře, neměl umyté vlasy, měl kruhy pod očima. To, že nepřišel, poukazuje na to, že nenese svou vinu až do konce. Že nemá kuráž, je totálně slabý člověk a dokázal manipulovat jen děti od devíti do třinácti let věku. V mém mínění to dokazuje, jak strašně slabým člověkem je. To, že tu nebyl, je mi jedno, stejně to zjistí. Možná se odvolají, možná ne. Je to nechutné, jsem rád, že je to u konce,“ konstatoval.

Organizovaná skupina

Táborský pedofilní muž měl své zkušenosti předávat na internetu dalším lidem, využíval k tomu kroužky, policisté během vyšetřování propojili dva případy, potom, co se nechal znovu načapat se svým kamarádem (40) z Ostravy na horách s několika chlapci na pokoji. Oba muži tenkrát skončili ve vazbě. Během celého procesu byl vyšetřován na svobodě, podle svého tvrzení se léčí a odposlouchávají mu telefon.

Výčet obětí táborského vysokoškolsky vzdělaného muže je více jak 10 chlapců, za dvacet let jich však může být mnohem více. K sexuálnímu zneužívání mělo docházet během organizace kroužků informatiky a tělocviku při několika základních školách v Táboře, i okolí, například Malšicích, dokonce si chlapce vodil i domů, k perverzním praktikám docházelo i na různých chatách během výcviku lyžování a snowboardingu.

Během trestního šetření policisté zjistili, že jsou případy provázané. Oba muži si vyměňovali informace, využívali shodně volnočasových aktivit a kroužků k nalákání dětí, které následně sexuálně zneužívali.

Takovým případům má předcházet tzv. registr sexuálních deliktů, kde by se evidovaly osoby, které nesmí pracovat s mladistvými a dětmi. Toto opatření zatím však politici neodsouhlasili, nové jednání o něm se má uskutečnit příští rok.

V odůvodnění rozsudku zaznělo mimo jiné, že vedoucí kroužků z Tábora byl souzen podle dvou legislativních norem, protože trestní zákoník během dvaceti let doznal změn, novelizace v roce 2010. Soudce Robert Pekárek zopakoval, že dokazování se soustředilo jen postraumatické poruchy u dvou poškozených, protože v ostatních 8 bodech obžaloby uznal J.B. svou vinu a označil skutkový stav za nesporný.



Jednalo se o zločiny pohlavního zneužívání a přečiny ohrožování výchovy mládeže/respektive dítěte. Dokazování posttraumatických poruch spočívalo ve znaleckých posudcích dětského psychiatra Maxe Kašparů i čtených výpovědí dalších svědků. Vypovídal také sexuolog Luděk Fiala, u kterého se obžalovaný léčí. Ten mu diagnostikoval nevyléčitelnou sexuální poruchu parafilii – konkrétně pedofilii se zaměřením na malé chlapce.



S chlapci měl nepravomocně odsouzený kromě sledování pornografických videí, popíjet alkohol, kouřit tabák a užívat marihuanu, osahávat je v intimních partiích a mít orální styk, kromě toho je také fotografoval nahé v různých pozicích.

Těžká situace pro celé rodiny

Soudce popsal jednání pachatele jako promyšlené a sofistikované, přitěžujícími skutečnosti byla doba páchání trestné činnosti od roku 2001 až do loňska a další faktory. „Snažil se získat jejich důvěru dárky a výhodami, aby dosáhl svého cíle, sexuálního uspokojení. Snažil se také, aby jeho trestná činnost byla co nejdéle neodhalena. Opakovaně se choval nepřijatelně k osobám, které neměly sexuální zkušenosti,“ řekl například.

Zásah do dětské integrity dále označil za nenávratný a razantní. „Je to těžká situace pro děti i rodiče. Každý rodič si jistě pokládá otázku, jestli tomu mohl nějak zabránit. Trpí celé rodiny, nesou si s sebou do budoucna negativní vjem i obavy,“ dodal Pekárek.

Měl vyhledat pomoc

Polehčujícími okolnostmi bylo doznání, či přístup obžalovaného, soud zohlednil i diagnostikovanou trvalou a nevyléčitelnou poruchu, sníženou příčetnost a ovládací schopnosti, i to, že jeho trestní rejstřík byl dosud čistý. Avšak poukázal na to, že měl vyhledat lékařskou pomoc daleko dříve. „Je to inteligentní člověk a musel to vědět. Pořádání volnočasových aktivit pro děti má být chvályhodná činnost, jeho aktivita byla negována tím, co činil některým z účastníků akcí,“ upozornil s tím, že velmi smutné bylo například čtení záznamů jeho komunikace s chlapci z jeho počítače a mobilu, které před soudem naštěstí nezazněly. „Může, být rád, že tento obsáhlý důkazní materiál nebyl čten,“ uzavřel Robert Pekárek.

V rámci odškodného obětí tříčlenný senát ve složení předseda Robert Pekárek, přísedící Ladislava Musilová a Věra Melicharová konstatoval, že bylo na místě poskytnout finanční satisfakci. Nestačila omluva a odsouzení pachatele, kritérii byly závažnost újmy a okolnosti, za kterých docházelo k porušování práva. Porovnávali i obdobné případy stejného charakteru, zohlednili i to, že obžalovaný je nemajetný, bez závazku a téměř bez šance na výdělek při budoucím pobytu ústavu a věznici.