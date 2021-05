Když policejní hlídka ve středu kolem sedmé hodiny večer dorazila do stanice metra Palmovka, kam byla přivolána, čekalo na její členy ožehavé dobrodružství. V jednom z vagonů metra na zemi mezi sedačkami spokojeně vyspával muž, kterého zuřivým štěkotem bránil volně pobíhající pes.

Aby souprava mohla pokračovat v jízdě, bylo nezbytné se probojovat přes čtyřnohého ochranáře a jeho majitele vzbudit. I když štěkot by za normálních okolností k probuzení stačil, chvíli trvalo, než ospalec přišel k sobě. Potom stačilo ještě okamžik posečkat, než našel dostatek rovnováhy k tomu, aby i se svým mazlíčkem vystoupil.

Cestou pro náhubek narazil na hledaného

Dalším krokem byla pacifikace psa. Protože se od majitele, jenž byl rád, že se udrží na nohou, nedalo nic očekávat, zamířil jeden ze strážníků ven z metra ke služebnímu vozu pro náhubek. U východu narazil na mladíka, který odpovídal popisu hledané osoby. Kontrola dokladů podezření potvrdila, a tak mládenec putoval do stanice, kde se připojil k opilému cestovateli.

Zdroj: Youtube

Zmatek vyvolaný dvojicí opilce a psa ve chvíli jeho příchodu stále ještě trval, a tak sedmnáctiletý hoch zkusil situace využít k útěku. Ten byl ale zmařen během vteřiny a útěkář skončil s pouty na rukou. Překvapivou dávku silné vůle projevil také „psí” muž, který veden příkladem mladšího kolegy, na okamžik zaostřil a pokusil se po anglicku zmizet.

I jeho pokus byl marný, a tak svého spolu zadrženého napodobil i v tom, že také on skončil v poutech. „Po zjištění totožnosti byla u 41letého muže provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1,3 promile. Záchranná služba ho pak převezla do nemocnice a jeho pes putoval do trojského útulku. Mladík byl posléze převezen k dalšímu opatření na služebnu státní policie,” sdělili k případu městští strážníci na svém webu.