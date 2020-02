Zatímco v roce 2018 se strážníci zabývali hlukem v nočních hodinách 1360krát, za loňský rok evidují bezmála sedm tisíc případů. Častěji než dříve také řešili porušení zákazu kouření, pití alkoholu na veřejných prostranstvích, neoprávněné zábory veřejných prostor, žebrání a veřejné pohoršování.

Přímou souvislost s alkoholickými tahy zahraničních turistů po Praze či rostoucí oblibou služby Airbnb však vylučují. „Poměrné zastoupení je naprosto rovnoměrné mezi Pražany i mezi cizinci. Nelze specifikovat, že tento nárůst by způsobila pouze alkoturistika,“ uvedl ředitel pražské městské policie Eduard Šuster.

Celkem strážníci loni v oblasti veřejného pořádku řešili skoro o 39 tisíc případů víc než v roce 2018. Není to však tím, že by se chování Pražanů a turistů tak náhle zhoršilo. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové se strážníci loni zaměřili právě na tyto problémy.

Další kolonkou, kde z roku na rok enormně vzrostl počet přestupků, jsou cyklisté. A to ze 758 případů na 6058. Vinu však nenesou jen jezdci na ko-lech. Do této kategorie totiž městská policie počítá i ty, již se projíždějí na koloběžkách a obdobných vozítkách. Podle pravidel mají jezdit po silnicích, často se však prohánějí po chodnících a ohrožují chodce. „V letošním roce budou pokračovat cílené akce zaměřené na tento druh protiprávního jednání,“ podotkl Šuster.

Odtahy ze zón nezabraly

Absolutně nejvyšší počet přestupků zaznamenala městská policie v parkovacích zónách. Bylo jich skoro 950 tisíc. Není to však tím, že by strážníci převážnou část svého času ve službě chodili od auta k autu a kontrolovali, zda má řidič zaplaceno. „Většinu přestupků v zónách placeného stání, a to až 90 procent, odhalují automatické systémy,“ vysvětlila Seifertová.

Na pokyn náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) strážníci přitvrdili v odtahování vozů, které nemají k parkování v zónách oprávnění. „Toto opatření je zavedeno od poloviny října loňského roku. Přestože jsme počet odtahů zvýšili na trojnásobek, není možné říci, že by to mělo zásadní dopad na zvýšení respektovanosti zón placeného stání, jak se předpokládalo,“ oznámila mluvčí strážníků.

Město však podle primátorova náměstka pro bezpečnost Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu/STAN) od odtahů ustoupit nehodlá.

Ochranné oblečení a minikamery

I v letošním roce se chtějí strážníci soustředit na dodržování veřejného pořádku.

Na investice získá městská policie od města 60 milionů korun. Plánuje nákupy vybavení na ochranu strážníků. „To znamená zejména pořízení individuální balistické ochrany pro strážníky nebo pořízení minikamer pro zaznamenání zákroků pražských strážníků,“ vyjmenoval ředitel městské policie Eduard Šuster.

Pokračovat bude také náborová kampaň, do ideálního stavu totiž organizaci chybí zhruba 370 strážníků. Nováčky láká na nástupní plat 40 500 korun a náborový příspěvek sto tisíc. Přesto nemá adeptů dost. „Určitě tomu nepřispívá současná situace na trhu práce. Spolu s Policií ČR a Armádou ČR se navíc ucházíme o stejný typ zaměstnance. A městská policie bohužel patří k těm méně atraktivním,“ konstatovala mluvčí Seifertová.

Když už se zájemce objeví, často pak pohoří na psychotestech. Hlubuček podotkl, že ze zhruba tisíce zájemců mohla městská policie loni přijmout asi 120 lidí.