Mladík odsouzený do vězení vyjádřil nad činem lítost a tvrdil, že nechtěl nikoho usmrtit. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Hayes ale podotkla, že každý člověk ví, jak je pohyb u kolejiště nebezpečný. "Rozumová kapacita obžalovaných mladistvých byla nepochybně dostačující pro to, aby si to uvědomovali," řekla.

Uložení jiného než nepodmíněného trestu podle ní nepřipadalo v úvahu. Uvedla, že mladík "není žádný beránek" a že z jeho minulosti, ze zpráv ze školy i z informací sociálních pracovníků vyplývá, že má problém s agresivitou. U soudu mimo jiné vypověděl, že "dnes by muže nepraštil, ale jen postrčil". "Dosud nepochopil, že fyzická agrese vůči jiné osobě je naprosto nepřijatelná," poznamenala soudkyně.

Dvaapadesátiletý ženatý muž, otec dvou dospělých synů, zahynul pod přijíždějící soupravou metra letos 23. ledna večer. Ve stanici ho napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší hoch, a to poté, co muž při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z mladíků.

Metro přijelo za dvě vtřeiny

Konflikt zachytily kamery a viděli svědci. V útoku byl nejprve aktivnější mladší z chlapců, který muže strhl na zem. V dalším násilí mu zabránila jeho dívka, která ho odtáhla pryč. V tom okamžiku na muže zaútočil starší z hochů. V blízkosti bezpečnostního pásu ho chytil za oblečení, dal mu čelem do obličeje tzv. hlavičku a současně ho pustil, takže muž ztratil rovnováhu a spadl do kolejiště, kde ho dvě vteřiny poté přejela souprava.

"Obžalovaný se snaží mlžit ohledně toho, jak dlouho dělal, či nedělal bojové sporty, ale je zřejmé, že boxoval a má velice dobré povědomí o tom, co jaký úder může způsobit," konstatovala Hayes.

Mladíci tvrdili, že muž na ně byl na eskalátoru vulgární a že měl rasistické narážky. To se ale nepodařilo prokázat. "V prostoru stanice pak byli aktivní hoši, ne starší pán, který evidentně nechtěl konflikt rozvíjet, nereagoval a snažil se odstoupit," řekla soudkyně.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let odnětí svobody. Mladistvému lze ve stejném případě uložit maximálně pětileté vězení.

Playstation a kamarádi

Soudkyně dnes zpochybnila lítost, kterou mladík projevil v dopise zaslaném pozůstalým. Sliboval jim, že jim pošle peníze, což doposud neučinil. Od února, kdy ho soud pustil z vazby, až do září, kdy nastoupil na nové učiliště, nedělal nic. Nyní do školy také příliš nechodí. "Mohl vykonávat nějakou veřejně prospěšnou činnost, příležitostí byla spousta. Jeví se to tak, že si spíše hrál na playstation a flákal se s kamarády," řekla Hayes. Mladík tvrdil, že v mezidobí pomáhal v práci babičce, ta to ovšem popřela.

"Soud upozorňuje mladistvého, aby zásadně změnil svůj přístup k povinnostem a začal je plnit. Zjevně není schopen vyučit se na svobodě, snad ho k tomu přiměje prostředí věznice," doplnila Hayes.

K druhému mladíkovi soudkyně řekla, že mu mužovu smrt nelze klást za vinu. Hoch čelí i dalšímu stíhání, k tomu ale soud nemohl přihlížet.