Muž přistoupil k ženě během jízdy metra. "Požádal ji, jestli by jí mohl sáhnout na hýždě, že jde pouze o sázku s kamarády. Když žena striktně odmítla, naléhal dál a poté se na ženu přitiskl celým tělem, vyhrnul jí šaty a třel se o ni rozkrokem, přičemž simuloval kopulační pohyby," popsal napadení mluvčí. Doplnil, že žena se bránila, nicméně útočník ji držel velmi pevně. Pomohla jí jedna spolucestující, které se podařilo útočníka odtrhnout.

"V případě odsouzení muži hrozí až pět let vězení," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. "Děkujeme široké veřejnosti za spolupráci při pátrání. Kriminalisté získali několik poznatků, na jejichž základě se podařilo podezřelého muže ztotožnit. Nyní s ním probíhají standardní úkony trestního řízení," dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.