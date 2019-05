Podle zjištění policie se měl konflikt odehrát přímo v lokalitě, kde se o víkendu uskuteční tradiční pouť. „K zásahu policie došlo 1. května po 23. hodině. Na místě bylo přítomno patnáct lidí, šlo vesměs o vzdálené příbuzné v rámci jedné rodiny. Ti byli pozváni do Kladna na společné grilování. Během něj pak došlo ke slovnímu napadání a následně také k napadání fyzickému,“ uvedla chrudimská policejní mluvčí Renata Štěpánková po provedených prvních výsleších.

K větším hmotným škodám podle mluvčí nedošlo. „Záležitost řešíme jako výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. V současné době je ale vyšetřování na úplném začátku, protože ještě nemáme vyslechnuty všechny účastníky konfliktu,“ upozornila včera mluvčí.

Mela kvůli byznysu

Členové údajně napadené rodiny Spilkových líčí událost poněkud odlišně. Odmítají totiž už to, že by útočníky sami do Kladna pozvali. Ti prý za nimi dorazili jen proto, aby si s nimi vyřídili přetrvávající rodinné a osobní spory, jejichž příčinou je vzájemná konkurence při obsazovaní nejzajímavějších pouťových štací.

„Bezprostřední důvod byl zřejmě ten, že se jeden z mých synů byl podívat ve Svitavách a jednu fotku z téhle své návštěvy umístil na internet. Což si asi konkurence vyložila tak, že jí tam chceme o pouti obsadit místo,“ uvedl Martin Spilka.

K samozvané trestní noční výpravě se podle Martina Spilky přidala i rodina Hoffingerových, jejíž zlost na napadené má pramenit z toho, že ji právě rodina Spilkových nahradila při pořádání pouti v Herálci na Havlíčkobrodsku. Vzájemná nevraživost těchto dvou rodin se ostatně projevila už vloni, kdy se rodina Hoffingerových nehodlala jen tak smířit s odnětím svého pořadatelství a spory mezi ní a novým provozovatelem Zdeňkem Spilkou musela tehdy řešit policie přímo na návsi v obci za asistence starosty.

Nezvaná prvomájová jedenáctičlenná noční návštěva teď prý vnikla do maringotek s usínajícími členy rodiny násilím a jak Martin Spilka zdůraznil, měla výraznou přesilu. Výsledkem byly četné pohmožděniny na tělech napadených. „Chci, aby se o tomhle útoku vědělo, protože my už máme po všech předchozích výhrůžkách a po posledním napadení strach o holé životy. Doufáme a věříme, že policie všechno důkladně vyšetří,“ uzavírá Zdeněk Spilka.