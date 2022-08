Bývalou přítelkyni měl podle obžaloby muž znásilnit loni v říjnu v Chebu, pár se přitom měl rozejít už v červenci loňského roku. „Neustále ji kontaktoval a snažil se obnovit jejich vztah. Opakovaně jí vniknul neoprávněně do bytu, za což byl pravomocně odsouzen.

Uvedeného dne se domáhal ke vstupu do jejího bytu a vyhrožoval jí, že zařídí odnětí její nezletilé dcery,“ sdělil státní zástupce s tím, že žena se s Tomášem S. sešla s úmyslem mu vysvětlit, že jejich vztah skončil. Chtěla ho také požádat, aby její malou dceru do konfliktu nezatahoval.

Po krátkém rozhovoru jí měl podkopnout nohu, nalehnout na ni a i přes její odpor ji objímat, zkoušet líbat a osahávat v rozkroku. „Prosila ho, ať ji pustí a sdělovala, že má menstruaci. Čehož nedbal a snažil se ji roztrhnout legíny v rozkroku, což se mu nepovedlo. Poté ji shrnul legíny i s kalhotkami ke stehnům, rozepl si kalhoty, penisem vnikl do vaginy a vykonal na ní soulož,“ četl státní zástupce.

Tomáš S. měl pak bývalé přítelkyni říci, že to má za to, protože by za ním znovu nepřišla. Žena pak se slzami v očích utekla domů a se sousedkou zavolala policii. Celý konflikt si přitom nahrála na diktafon v mobilu.

Tomáš S. svou vinu u soudu odmítl. Řekl, že by si nedovolil se bývalé přítelkyně dotknout takovým stylem, ze kterého ho obžaloba obviňuje. Připustil ale, že v osudný den spolu dobrovolně souložili.

Když si prý k ní po domluvě šel vyzvednout osobní věci, venku mu celou dobu nadávala. „Když jsem se jí snažil obejmout, tak mě odstrkávala. Pak jsme se povalili na nějaký beton. Držel jsem ji v objetí, chtěl jsem jí jen políbit, zapamatovat si a navždy to s ní skončit,“ vypověděl s tím, že několikrát za vztah mu přítelkyně řekla, že bude spát jen s ní, nebo ho nechá zavřít či ho zabije.

Dodal, že mu žena posílala dopisy i do vazby, ve kterých psala, že se jí stýská.

Soud předvolal i poškozenou, ta při výslechu plakala. Podle lékařů po činu utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu. Tomáš S. jí měl v den činu stále volat a vyhrožovat. Když přišel večer k ní před dům, sešla za ním a chtěla mu vysvětlit, ať ji nechá být. Před senátem pak uvedla, že ji po krátkém rozhovoru povalil a znásilnil. „Od té doby to nejsem já,“ řekla se slzami v očích. Soud bude pokračovat v následujících dnech výslechem svědků a soudních znalců.