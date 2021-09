Agresivní pacient s psychickými potížemi dělal rozruch u Ústřední vojenské nemocnice v Praze, nedaleko pokoje, kde se v současnosti nachází i prezident Miloš Zeman. Událost se stala v pondělí odpoledne.

Ilustrační foto | Foto: Vít Černý

Na místě zasahovali policisté a záchranáři, kteří muže převezli do jiné nemocnice na psychiatrické oddělení. "V pondělí krátce po 13. hodině jsme vyjížděli do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, kde se měl nacházet agresivní pacient. Policisté asistovali při jeho převozu do psychiatrické léčebny," potvrdila mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Podle dostupných informací se incident obešel bez zranění.