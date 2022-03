Fialův předchůdce v premiérském křesle a předseda ANO Andrej Babiš označil milost pro Baláka za velmi nešťastné rozhodnutí, které se nebude líbit ani veřejnosti. Podrývá to podle něj důvěru ve spravedlnost. "Z dnešní milosti pana prezidenta nemám vůbec dobrý pocit. Za mě je to velmi nešťastné rozhodnutí a jsem přesvědčený, že se nebude líbit ani lidem. Prezident má sice na takové rozhodnutí právo, ale nevrhá to dobrý dojem na prezidentský úřad a podrývá to i důvěru ve spravedlnost," uvedl expremiér.

"Tento typ prezidentské milosti zpochybňuje její místo v našem právním systému. Omilostnit blízkého spolupracovníka odsouzeného za ekonomický delikt je ukázkou protekcionismu a selektivního přístupu. Zarážející je i rychlost, s jakou byla milost udělena," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Zeman podle šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) omilostněním Baláka zneužil úřad prezidenta a obešel demokratické principy. "Jde o vysmívání se všem, kteří zákony dodržují. Prezident se už voličům zodpovídat nebude, ale historie k němu bude nemilosrdná," napsala na twitteru. Později novinářům řekla, že omilostnit jednoho z nejbližších spolupracovníků, a navíc tak rychle po pravomocném rozsudku, zapadá do "modus operandi pana prezidenta v posledních letech". "Kdy on sám nedbal výroků soudů, které se jeho osoby týkaly, když sám se měl třeba omluvit," poznamenala. Jde o další pozoruhodnou změnu názorů pana prezidenta Zemana, dodal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zeman v minulosti tvrdil, že milost je feudální přežitek, udělovat ji hodlal jen ve zcela výjimečných případech, a to výhradně z humanitárních důvodů.

Prezident Zeman udělil milost odsouzenému šéfovi Lesní správy Lány Balákovi

Tento Zemanův dřívější postoj připomněl i vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš. "Dnes ji (milost) využil pro odsouzeného spolupracovníka svého kancléře bez prověrky. Ve svém zdůvodnění navíc prezident napadl rozhodnutí soudu, který musí zůstat na politicích nezávislý. Prezident by měl své rozhodnutí jednoznačně zdůvodnit. Je to velká rána pro spravedlnost v této zemi," napsal Bartoš na twitteru.

"Cynismus, zrůdnost, chucpe… Miloš Zeman je pod přímým vlivem kriminálního prostřed," uvedl nezávislý senátor Pavel Fischer. Senátorka ODS Miroslava Němcová označila udělení milosti za spojenectví lumpů a mafie. "Spravedlnost dostala těžce na frak. Další v řadě čekatelů je Babiš. Proto se v klidu fotí se zajíčky. Spojenectví lumpů a mafie," připomněla trestní stíhání někdejšího premiéra.

I bývalý předseda Sněmovny a současný šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) vnímá prezidentovo rozhodnutí negativně. "Jediný důvod pro udělení té milosti je, kde ten dotyčný pracuje. To je trochu znehodnocení práce soudu," řekl Vondráček České televizi. Udělení milosti Balákovi podle něj neodpovídá smyslu institutu milosti, ani tomu, jak Zeman sliboval s milostmi zacházet.

Šéf Unie státních zástupců: Odůvodnění Balákovy milosti je nepřijatelné

Odůvodnění milosti, kterou prezident Miloš Zeman udělil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, je v právním státě nepřijatelné. ČTK to dnes sdělil prezident Unie státních zástupců Jan Lata. "Udělená milost se dá interpretovat i tak, že lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana jsou jednoduše beztrestní," podotkl Lata.

Odvolací senát Balákovi minulý čtvrtek pravomocně potvrdil tříletý trest vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Muž dostal i peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v dnešní tiskové zprávě napsal, že o udělení milosti rozhodl Zeman v sobotu, tedy dva dny po rozhodnutí soudu.

"Prezident republiky při rozhodování o milosti vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec, zároveň však, po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povahu činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná," sdělil Ovčáček.

Státní zástupce Jiří Pražák u soudu uvedl, že při odhalování trestné činnosti působilo problémy, že Balák působil v příspěvkové organizaci Kanceláře prezidenta republiky. Obstarávání důkazů bylo podle Pražáka těžší.

Rychetský považuje odůvodnění za absurdní

Rychetský je předsedou Ústavního soudu a bývalým ministrem spravedlnosti. "S ohledem na mou funkci předsedy je dost obtížné se k tomu vyjádřit. Udělení milosti v daném případě, kdy byl pan Balák odsouzen pravomocně, by mělo být ze strany prezidenta podložené vážnými důvody," uvedl Rychetský.

Hradní kumpáni

Podle něj by se důvody měly týkat zdravotního stavu nebo by to měly být vážné rodinné důvody. Rychetský považuje za absurdní Zemanovo tvrzení, že soud Baláka odsoudil s ohledem na to, že pracuje v prezidentské kanceláři. "Tím vysvětlením prezident výrazným způsobem zpochybňuje nestrannost a nezávislost naší justice, která se tímto nezabývá, když rozhoduje o vině a trestu. Odsouzení se vztahuje k míře provinění a posouzení společenské škodlivosti jednání. V tomto případě šlo o zneužití pravomoci a značnou škodu," uvedl Rychetský.

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Tyto zásady několikrát nesplnil, omilostnil například doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Zeman už udělil 21 milostí, v druhém funkčním období 12.