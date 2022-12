Smrt tříměsíčního dítěte, které zemřelo v úterý ráno v Klenčí pod Čerchovem poté, co ho v pondělí večer z pohotovosti v nemocnici v Domažlicích poslali domů, ač ho tam rodina přivezla s horečkami a křečemi, zůstává i po předběžných výsledcích soudní pitvy částečně obestřena tajemstvím. Krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová v pátek uvedla, že podle předběžné pitevní zprávy lze vyloučit násilnou smrt. „Šlo o úmrtí z chorobných příčin. Konkrétní informace budeme mít až po všech laboratorních výsledcích, což může být v řádu týdnů,“ uvedla Brožová s tím, že více nyní sdělit nelze. Nemohla proto ani komentovat, zda nemocnice nějak pochybila.

Blízcí zemřelého miminka Deníku řekli, že stav 3,5měsíčního Petříka se v pondělí večer výrazně zhoršil. Celý se klepal, byl bledý, měl křeče a teplotu. „Dali jsme mu čípek do zadečku, oblékli jsme ho a hned jsme jeli na pohotovost,“ uvedla babička miminka. Dodala, že tam mu naměřili přes 39 stupňů Celsia. „Lékař nám řekl, že dítě má jen rýmu a kašel a poslal nás domů,“ posteskla si. „Já ho upozorňoval, že se celý úplně klepal, že měl křeče, ale nenechali si ho v nemocnici, což podle mě měli,“ myslí si Petříkův táta. Dodal, že s partnerkou chlapečka, který byl jejich prvním dítětem, celou noc hlídali. „Nic nejedl, nekojila jsem ho, dávala jsem mu jen čaj,“ řekla matka. Ráno rodina zjistila, že dítě nereaguje na podněty. „Měli si ho nechat v nemocnici,“ myslí si zdrcená matka. „Udělali jsme, co jsme mohli, my žádnou vinu neneseme, ale přišli jsme o naše jediné dítě,“ doplnil tatínek Petříka.

Miminko zemřelo po návratu z pohotovosti. Rodina viní nemocnici, ta to odmítá

Lékařská zpráva z nemocnice potvrzuje, že miminko mělo teplotu 39,3 stupně Celsia a že byli rodiče posláni domů, kde měli mít miminko v teple a podávat mu čípky proti horečce a kapky do nosu. Podepsán je pod ní lékař František Zahálka. Toho před rokem potrestal domažlický soud podmínkou a zákazem činnosti za smrt patnáctiměsíčního chlapečka. Lékař dítěti, které pozřelo syrové fazole, podal silně koncentrovaný solný roztok. Batole následně zemřelo. Po odvolání bude ve věci rozhodovat Krajský soud Plzeň. Protože nepadl konečný verdikt, je na lékaře stále nutné pohlížet jako na nevinného a může tak dál léčit.

Domažlická nemocnice již ve čtvrtek jednoznačně odmítla, že by pochybila, a ohradila se proti domu, že je smrt miminka dávána do souvislosti s předchozí návštěvou na pohotovosti. „Musíme se jednoznačně ohradit proti tomu, že jsou lékaři nemocnice nepřímo označováni za viníky smrti malého dítěte,“ uvedl v prohlášení mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

„Jestli nám povolí pohřeb, rozloučíme se s Petříkem hned po svátcích. Jsou to pro nás hrozné Vánoce, ani je neslavíme,“ řekl Deníku dědeček mrtvého dítěte.