„Ministryně spravedlnosti podala v tomto případu stížnost pro porušení zákona,“ uvedla Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Sarah Ch. si již za mřížemi odpykala více než rok z prvního pětiapůlletého trestu. Ten jí Krajský soud v Ostravě uložil za incident, který se odehrál v říjnu 2016 na tanečním parketu zábavního podniku Music club Kavárna v Orlové-Lutyni.

Sklenicí na víno udeřila do obličeje dívku, s níž se dostala do konfliktu. Střepy oběti způsobily různá zranění. „Jen shodou šťastných okolností nedošlo k mnohem závažnějším zraněním,“ konstatovala předsedkyně senátu krajského soudu.

NENAPRAVITELNÁ

Modelka se pohybovala v sazbě od pěti do dvanácti let, jelikož se prakticky stejného útoku dopustila již v roce 2014 v Ostravě. Tehdy v baru ve Stodolní ulici pořezala sklenicí ženu. Soud jí za to vyměřil tříletý podmíněný trest, který odložil na zkušební čtyřletou lhůtu.

Tu však modelka orlovskou násilností porušila, takže jí poté soud tříletou „podmínku“ změnil na vězení. Celkem tedy modelka dostala osm a půl roku.

Proti pětiapůlletému trestu prostřednictvím svého obhájce podala dovolání k Nejvyššímu soudu, u kterého ale neuspěla.

PENÍZE

Modelky se nyní zastala ministryně spravedlnosti. Do případu však nevstoupila kvůli výši trestu, ten zůstává stejný. „Bylo to v okrajové záležitosti celé věci. Soud v důsledku početní chyby přiznal právnímu zástupci poškozené příliš vysokou náhradu nákladů, čímž byla obviněná, která bude následně muset tyto náklady uhradit, poškozena. Paní ministryně k tomu podala stížnost pro porušení zákona, které Nejvyšší soud vyhověl, rozhodnutí o nákladech zrušil a sám rozhodl,“ konstatovala Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Modelka Sarah Ch. zkoušela štěstí v různých soutěžích, cestovala po světě, svou krásu mimo jiné předvedla ve Francii. Na módní prkna se bude moci vrátit až poté, co se odpyká zbývající část trestu.