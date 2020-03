Pro sebe a svoji postiženou dceru chtěla objednat nyní nedostatkové zboží: dezinfekci. „Na facebooku mi vyskočila reklama s nabídkou výrobku s názvem Antiseptic. Objednala jsem na dobírku tři lahvičky gelu o obsahu dvě stě mililitrů. Za necelé tři stovky, což nebylo tak moc,“ vyprávěla mladá samoživitelka.

Kurýr jí zásilku přivezl do tří dnů. Když si ho nanesla na ruce, zjistila, že je to jen obyčejná voda s citronem a snad trochou octa. "Hodně mě to mrzelo. Psala jsem dokonce i e-mail, že bych ráda zboží odeslala zpátky, nicméně nikdo nereagoval," povzdechla si mladá žena.

Česká obchodní inspekce nyní podle jejího mluvčího Jiřího Fröhlicha narazila na řadu podvodných webů nabízejících například respirátory nebo roušky. „Pokud e-shop jeví jasné známky podvodu a je anonymní, můžeme ho zařadit na naše stránky do sekce podvodné weby. Opakovaně například varujeme před weby rivalenty.cz, huglo.cz nebo vevio.cz. Tyto weby nabízejí roušky i respirátory. Nemohou ale garantovat jejich doručení. Spotřebitel navíc neví, od koho zboží pochází. Prodejce sice uvádí, že je skladem, nicméně tento sklad může být třeba v Číně. Peníze chtějí pochopitelně poslat předem," varoval mluvčí.

Objevily se už i e-shopy, které nemají za cíl lidem prodat roušky, ačkoli to tak na první pohled vypadá. "Sbírají pouze data uživatelů, pravděpodobně k dalšímu rozesílání reklam si tvoří jejich databázi. Rozhodně však neslouží k objednání roušek a respirátorů. I tak jde ale o podvodné jednání," poznamenal mluvčí.