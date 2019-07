Oznámení o pádu přijali operátoři tísňového volání v sobotu před půl desátou. Na místo vyjely pozemní týmy z Českého Těšína i z Karviné, k zásahu byl povolán také zdravotnický vrtulník.

„Devatenáctiletá dívka dopadla na betonový podklad, zůstala však při vědomí. Zasahující lékaři u ní zjistili vážná poranění hlavy, horních i dolních končetin. Stav postižené byl život ohrožující. Musela být uvedena do umělého spánku, zaintubována a uložena do vakuové matrace. Záchranáři zahájili podávání léků a infuzních roztoků, pacientku připravili k transportu do zdravotnického zařízení. Vrtulník LZS ji poté šetrně přepravil na urgentní příjem FN Ostrava,“ doplnil mluvčí Záchranné zdravotní služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.