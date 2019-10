Tak dlouho odjížděla skupina cizinců od čerpacích stanic bez placení, až je policisté dopadli. Od června do října se jim to povedlo devětadvacetkrát, než spadla klec.

Přejít do galerie

Mladí cizinci jezdili tankovat do regionu, odjížděli ale bez placení. | Video: Policie ČR

Skupinka mladíků cizí státní příslušnosti ve věku 24, 23 a 21 let, která kradla pohonné hmoty na území Frýdecko-Místecka a Karvinska, unikala spravedlnosti téměř půl roku. Ve všech případech tankovali do vozidel to nejdražší nabízené palivo.