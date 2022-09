Vše se odehrálo 12. října 2019 kolem čtvrté ráno, kdy 16letý mladík vyšel s kamarádem z podniku a chtěli se vydat k domovu. K jejich smůle si jich ale povšimla trojka kluků ve věku od 15 do 16 let.

Přes nízký věk nešlo o žádná neviňátka. Jeden již byl několikrát předtím projednáván soudem, když byl uznán vinným i z loupeže, druhý měl také už předtím problémy se zákonem, mimo jiné řídil pod vlivem alkoholu motorové vozidlo. Třetí se sice jako jediný dosud před soud nedostal, ale ani on neměl právě nejlepší vizitku, když velké problémy měl i na učilišti, kde byl opakovaně trestán za urážky spolužáků.

Teď se tato trojice rozhodla vyřádit na klukovi, jehož viděla poprvé v životě. Nejprve zazněly slovní urážky a pak už na něj zaútočili. Jeden mu podrazil nohy a když upadl, mlátili ho pěstmi a kopali do něj. Jeden z útočníků přitom zužitkoval lásku k bojovým sportům, konkrétně MMA, jemuž se věnoval.

„Pamatuji si kop kolenem do hlavy na levé oko. Pak jsem se snažil chránit si obličej rukama a poté jsem pravděpodobně omdlel, protože si pamatuji jen černo,“ popsal u plzeňského městského soudu napadený. Tomu se pokusil pomoci jeho kamarád, který na útočníky křičel, ať ho nechají, ale také on si vykoledoval ránu do hlavy.

Slezinu už lékaři nezachránili

Když útočníci odešli a napadený se probral, doplazil se na trávu. Když se mu udělalo trochu lépe, dojel domů. Matce řekl, že byl napaden, ale že ho už nic nebolí. Druhý den ale měl horečku a musel zůstat doma. Pociťoval menší bolesti, po několika dnech se mu však udělalo velmi zle. Odvezla ho záchranka do nemocnice, kde zjistili, že má poraněnou slezinu a v břiše zhruba 1,5 litru krve.

Orgán již nebylo možné zachránit, hoch tak bude mít navždy oslabenou imunitu. „Po incidentu se syn změnil, uzavřel se do sebe. Dokonce jsme museli navštívit psychiatra, půl roku bral antidepresiva,“ popsala soudu jeho matka.

Senát plzeňského soudu uložil hlavnímu útočníkovi za ublížení na zdraví a výtržnictví tříletý trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Druhý agresor vyvázl se 20 měsíci, odloženými na zkušební dobu dvou let, třetí s 19 měsíci, podmíněně odloženými na 22 měsíců. Zároveň všem uložil, aby společně uhradili poškozenému částku 245 tisíc korun a zdravotní pojišťovně 81 tisíc korun.

Seriál Mladí zločinci



Závažné činy nepáchají jen dospělí. I kluci a děvčata mladší 18 let neváhají vztáhnout ruku na život druhého, znásilňovat, loupit či kořistitz prostituce. Jejich trestná činnost ale často zůstane utajena. Policie o ní takřka neinformuje a soudy jsou neveřejné s výjimkou rozsudku. Ani po odsouzení ale nesmějí být pachatelé ztotožněni.



Deník pro vás připravil nejzajímavější případy mladistvých zločinců, které řešily v posledních letech soudy v západních Čechách.