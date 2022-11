Seriál Deníku Mladí zločinci.Zdroj: Deník/ Redakce

Trojice kamarádů, která měla za sebou pestrou minulost, když jeden z nich začal s krádežemi dokonce v pouhých devíti letech, a kterou spojovala láska k drogám, byla na začátku roku 2017 postupně na základě rozhodnutí soudů umístěna do zařízení Medvědí Kámen na Domažlicku, což je odloučené pracoviště výchovného ústavu v Hostouni. Mladí výtečníci ale opakovaně utíkali. V září 2017 se společně v zařízení vloupali do skladu, odkud odcizili různé potraviny. Následně se rozhodli, že musejí utéct. Dohodli se, že zavraždí 59letého vychovatele, který tam jako jediný vykonával noční službu. Chtěli mu vzít klíče od jeho auta a také klíče od kanceláří, kde se chtěli zmocnit peněz a zabavených návykových látek. Následně měli v plánu vychovatele odnést do kufru jeho auta, uklidit koupelnu, odjet a cestou hodit mrtvého do vodní nádrže Závist.

Bodnu ho do krku, plánoval

Jeden z nich naplánoval, že vychovatele bodne do krku poté, co ho vylákají do koupelny, kde bude jeden z chovanců předstírat zvracení. Protože měl k dispozici jen šroubovák, vnikl jeho parťák do kuchyně a zmocnil se dvou nožů, které mu předal. S nimi se 16letý hoch na vraždu poctivě připravoval. „Na pokoji jsem nožem třikrát bodl do matrace a říkal jsem klukům, že to jde dobře, a že když to projde tímhle, projde to i krkem,“ přiznal později.

Plán klukům z Medvědího kamene ale nevyšel. Jeden sice skutečně předstíral zvracení a druhý do koupelny vychovatele vylákal, ovšem ten ho z ní ihned vyhodil a zavřel dveře, s čímž potenciální vrah nepočítal, a tak z plánovaného útoku sešlo. Čin ale nezůstal utajen a všichni tři stanuli před Krajským soudem v Plzni, kde se zpovídali z pokusu o vraždu.

Mladík, který vraždu nacvičoval, řekl, že před tím kouřili trávu a že útěk sice plánovali, ale že to ostatní byla jen legrace, že útok na vychovatele nemysleli vážně. I druhý z chlapců tvrdil, že to byla jen sranda. Třetí ale basu nedržel a přiznal, že vraždu skutečně do detailu plánovali a vylíčil i detaily. Navíc nebyl jediný z chovanců, který potvrdil, že trojice vraždu skutečně chystala.

Krajský soud v Plzni v čele se soudcem Janem Špetou poslal hlavního aktéra za mříže na 40 měsíců, jeho kamarády pak shodně na 34 měsíců. Zároveň všem uložil protitoxikomanické ochranné léčení v ústavní formě.

„Byť nedošlo k plánovanému závažnému následku, je třeba zdůraznit, že obžalovaní mladiství chtěli poškozeného usmrtit jen proto, aby se zmocnili jeho motorového vozidla a tím si usnadnili útěk. Ve světle tohoto pro ně lidský život v kritickou dobu neměl jakoukoli cenu,“ uvedl mimo jiné v odůvodnění Špeta. Odvolací Vrchní soud Praha ale mladistvým nepodmíněné tresty výrazně snížil. Hlavní aktér vyvázl se 24 měsíci, jeho kumpáni shodně se 17 měsíci.

Seriál Deníku Mladí zločinci



Závažné činy nepáchají jen dospělí. I kluci a děvčata mladší 18 let neváhají vztáhnout ruku na život druhého, znásilňovat, loupit či kořistitz prostituce. Jejich trestná činnost ale často zůstane utajena. Policie o ní takřka neinformuje a soudy jsou neveřejné s výjimkou rozsudku. Ani po odsouzení ale nesmějí být pachatelé ztotožněni. Deník pro vás připravil nejzajímavější případy mladistvých zločinců, které řešily v posledních letech soudy v západních Čechách.