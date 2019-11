Z napadení pracovníka přepravní kontroly DSZO, ke kterému došlo ve středu večer, se bude muset chlapec zodpovídat na přestupkovém oddělení magistrátu.

„Jednak napadl v trolejbusu revizora a později se hrubě obořoval i na strážníky městské policie. Kupodivu nebyl pod vlivem alkoholu. Pravděpodobně chtěl vypadat jako rytíř a hrdina před svou slečnou, kterou revizor přistihl v trolejbusu bez označené jízdenky. Místo aby ji rychle vyvedl z trapné situace tím, že by za ni stanovenou přirážku k jízdnému bez povyku zaplatil,“ informoval Vojtěch Cekota.

Čtyřiadvacetilý revizor, který svou práci při kontrole jízdních dokladů vykonává teprve měsíc, takže jeho tvář ještě není mezi černými pasažéry známá, zahájil kontrolu v trolejbusu linky 9 od zastávky Slunečná směrem do centra Zlína. Postupoval od zadních dveří.

Po nástupu deaktivoval označovače jízdenek, takže mladá dívka u prostředních dveří už neměla možnost čistou jízdenku dodatečně označit, když se k ní revizor postupně přibližoval.

Kontrolor požádal dívku o občanku a začal vypisovat hlášenku o jízdě načerno.

Chvíli se rozčilovala i prosila o prominutí pokuty. Vzápětí se však do diskuse s kontrolorem zapojil nevybíravými verbálními urážkami mladík, který slečnu doprovázel. Sám pro sebe měl platnou časovou jízdenku.

„Požádal jsem ho také o občanku a upozornil, že urážky revizora při výkonu jeho profese jsou rovněž porušením přepravních podmínek a že mu za ně vypíši pokutu,“ popsal situaci revizor.

Mezitím trolejbus dojel k zastávce U Zámku, kde chtěla dívka vystupovat. Kontrolor požádal řidiče, aby zavřel střední a zadní dveře a pouštěl cestující pouze předním vchodem. Slečna si mohla vystoupit, protože už měla vypsanou hlášenku na pokutu. Arogantní mladík se pokusil prodrat za ní, přestože jej revizor vyzval, aby zůstal ve vozidle. Zkusil to tedy násilím, vrazil do revizora a natlačil jej do tyče madla, až si kontrolor poranil ruku. Přesto fyzicky zdatný revizor dokázal mladíka na zastávce zachytit a zabránit mu v útěku. Na místo přijeli strážníci.

„Mladík se nejdříve „neohroženě“ obořil i na strážníky, ale po jejich rázném zákroku velmi rychle zkrotl. Předložil občanský průkaz, foukal do detekčního přístroje (kupodivu s negativním obsahem alkoholu v dechu – nakonec bez protestů podepsal i zápis o zákroku, který sepsali muži zákona…“ popsal dále Vojtěch Cekota.

Revizor se po incidentu podrobil se rentgenu ruky.

„Naštěstí šlo jen o pohmoždění,“ prozradil. Příští den už musel nastoupit výkon nelehké profese mezi příjemnými i agresivními cestujícími jako jindy.

Za rok 2018 zachytili revizoři DSZO 7 717 cestujících bez platné jízdenky. Letos do konce října to bylo už 5 289 černých pasažérů.