Ve vazbě skončil teprve osmnáctiletý Ukrajinec, který v noci na středu znásilnil v Plzni v Lobzích patnáctiletou dívku a následně se ji snažil i zabít. Dívku zachránilo to, že předstírala svoji smrt.

Policejní eskorta přivádí k městskému soudu v Plzni mladíka obviněného ze znásilnění a pokusu vraždy, ke kterému došlo v úterý večer. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Policisté mladíka, který v České republice žije dlouhodobě, během několika hodin zadrželi, ve čtvrtek byl obviněn ze spáchání pokusu o vraždu a znásilnění. V pátek pak rozhodl Okresní soud Plzeň-město o tom, že bude umístěn do vazby. „Soud rozhodl o vazebním stíhání obviněného," informovala policie bez dalších podrobností na Twitteru.

Podle zatím zjištěných skutečností vylákal muž dívku na procházku kolem řeky. „S tím, že po cestě odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Raindlová dění, po němž následovalo brutální napadení.

Mladík poté dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala,“ doplnila Raindlová.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

K události se na sociálních sítích vyjádřil i primátor Plzně Roman Zarzycký. „Dívky je mi obrovsky líto. Jako otec stejně staré dcery si ani nedokážu představit, jakým peklem musela projít. Takový čin nemá žádné ospravedlnění a ani ten nejtvrdší trest nebude pro pachatele dostatečný,“ uvedl Zarzycký. „Nedošlo jen k ublížení na zdraví, ale i k psychické újmě, kterou si dívka ponese celý život. Doufám, že bude silná a přes celou věc se v rámci možností co nejdříve překlene. Je na místě poděkovat Policii ČR a doufat, že spravedlnost si pachatele ještě najde. Myslím na celou rodinu," dodal primátor.

V pátek poté reagoval na řadu komentářů, které na sociálních sítích zmiňovaly zhoršující se bezpečnostní situaci ve městě. „Nepodceňujeme situaci v Plzni. Už od včerejších večerních hodin intenzivně řešíme otřesný případ znásilnění mladé dívky v Lobzích. Právě jsem svolal bezpečnostní tým, který se bude situací zabývat. Pro mě osobně je to priorita číslo 1," uvedl Zarzycký v pátek.

Muž v Plzni měl znásilnit 15letou dívku. Předstírala mrtvou, aby se zachránila

Mladíkův čin zvedl také další vlnu nenávisti vůči Ukrajincům. A to i přesto, že obviněný tady žije už delší dobu a nepatří tedy k uprchlíkům, kteří do Plzně přišli za poslední rok a půl. Na sociálních sítích se svolává na sobotu i protestní pochod. „Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže," uvedla k tomu policie na Twitteru.