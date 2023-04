Začal soud s mladíkem obžalovaným z vraždy kamaráda v Chotěboři

Balogovy běsy se tak rozjely naplno v listopadu 2021 pokusem o vraždu taxikáře. „Nechtěl jsem zabít taxikáře, ale sebe,“ tvrdil u soudu v úterý 11. dubna Jiří Balog. Ten napadl taxikáře Michala Milichovského s nožem v ruce 5. listopadu 2021 po cestě mezi Rozsochatcem a Chotěboří na Havlíčkobrodsku.

Boj o život

Taxikář celou událost už dříve popsal Deníku i policii. „Sedl si na místo za řidiče. Byla to jeho volba. Nepromluvil během cesty ani slovo. Pak jsem slyšel něco jako zip a jak si poposedl blíž za sedačku řidiče. Tušil jsem, že je něco špatně, ale už bylo pozdě. Ucítil jsem tupou sílu na krk. Šlápl jsem na brzdu a zatáhl i tu ruční. On přelétl mezi sedadla a začal mě bodat,“ uvedl taxikář Milichovský.

Následoval doslova boj o život. Balog bušil do taxikáře pěstmi i bodal nožem. Přelezl na místo řidiče, opřel se o dveře a do muže za volantem kopal oběma nohama. „Snažil jsem se to vykrýt rukama. Pořezal mě na ruce. Na dvakrát se mi podařilo odemknout dveře a v tu chvíli mě vykopl z auta. Utíkal jsem od vozu pryč. On běžel za mnou. Asi po čtyři sta metrech to vzdal, vrátil se k autu a odjel s ním,“ popsal taxikář, kterému pomohl zavolat pomoc řidič, který jel kolem.

Balog u soudu své chování sváděl na drogy. „Nechtěl jsem to udělat, ale nakonec udělal. Neumím to vysvětlit. Odvahu mi asi dodaly drogy. Říkal jsem si, že stejně umřu, tak to udělám a napadl jsem ho. Odjel jsem autem a mezi Chotěboří a Novou Vsí jsem se chtěl zabít a narazil jsem do stromu,“ uvedl Balog. Podle něj jel v tu chvíli asi dvou set kilometrovou rychlostí. „Ani to mě nezabilo,“ podotkl Balog, který odmítá obžalobu, že by chtěl taxikáře zabít.

Boj na život a na smrt u Brodu: taxikář popisuje napadení za jízdy. Horor naživo

Obžaloba si ale myslí něco jiného. Podle ní šlo o loupežnou vraždu. Když se po nehodě probral, začal sbírat věci kolem sebe, včetně těch, které patřily taxikáři. Musel sáhnout pro věci i do palubní skříňky. „Chtěl jsem si vzít lékárničku, protože mi tekla krev,“ reagoval na zmínku soudkyně, proč otevíral palubní skříňku a chtěl si vzít lékárničku, když se chtěl zabít? Balog si v mnoha případech protiřečil a přiznal, že v původních výpovědích na policii lhal.

Vraždu kamaráda přiznal

Brutální vraždu kamaráda Balog přiznal. Sešel se s ním pod záminkou kouření marihuany. Ve skutečnosti mu ale chtěl ukrást mobil a přenosný reproduktor. I v tomto případě jde o loupežnou vraždu, navíc dopředu promyšlenou. Na schůzku si totiž vzal rukavice a kuchyňský nůž z domova.„Nevěřil jsem, že to udělám, ale nakonec jsem to udělal. Mohl jsem ho bodnout asi jedenáctkrát. Věci jsem si vzal,“ přiznal Balog. Po činu se zbavoval důkazů, včetně zakrváceného trička, kterým měl utírat krev poškozeného na obličeji.

Předsedkyně senátu Anna Sobotková se v této souvislosti Baloga zeptala, zda měl v minulosti zalíbení v krvi. „Dříve jsem byl v sektě, která uctívala Satana a v mládí jsem zabíjel kočky,“ řekl Balog. Poškozený měl mít navíc stažené kalhoty. „Něco mě napadlo, ale neudělal jsem to,“ podotkl Balog.

Vražda v Chotěboři: jako mladík málem zabil taxikáře, teď měl usmrtit kamaráda

Ten se po činu doma svěřil, co udělal. Rodina se snažila druhý den zavražděného mladíka najít. Doufali, že by mohl být ještě naživu. Protože se čin stal v noci a Balog si už místo nepamatoval, nepodařilo se jim poškozeného najít. Otec Baloga nakonec zavolal policii.

U pardubického soudu se Balog kál. „Je mi strašně líto, co jsem udělal a chtěl bych se všem omluvit. Pokusil jsem se o vraždu i ve věznici, ale nepovedlo se mi to. Dal jsem se na víru. Stanu se Jehovistou. Díky víře jsem prozřel a už žiji jiný život,“ promlouval Balog k soudu.

Hlavní líčení bude pokračovat odpoledne výslechy znalců. Rozsudek by mohl padnout už ve středu 12. dubna.