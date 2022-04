V domově seniorů se staráme o lidi už od 40 let, říká šéf ostravského Irisu

Trojice po dopadení skončila před soudem. Obžalovaným hrozily přísné tresty, a to od pěti do dvanácti let. Byli totiž souzeni jako organizovaná skupina. V těchto dnech padl pravomocný rozsudek. Muži stráví za mřížemi sedm a sedm a půl roku. „Volavku“, která se k oběma loupežím přiznala, čeká pět let žaláře. „Celé toho lituji. Už se to nebude opakovat,“ slibovala.

Stodolní

Kumpáni se plně doznali pouze k násilnosti ze Stodolní ulice. Tehdy si jako oběť vytipovali opilého návštěvníka sedícího nad ránem před barem. Dívka mu naoko nabídla pomoc s odvozem. Poté s ním zamířila k místu, kde se měl objevit taxík. Zde již číhali násilníci. Zmocnili se mobilního telefonu a utekli. Přepadený muž Deníku řekl, že si z osudného okamžiku pamatuje pouze něco. „Vím, jak jsem seděl před barem. Byl jsem rád, že mi ta dívka nabídla pomoc. Na všechno si ale nevzpomínám. Byl jsem opilý,“ řekl muž, který se později přestěhoval z Ostravy do Prahy. „V Ostravě se už necítím bezpečně. Teď žiji v Praze,“ dodal.

Pokud jde o druhou loupež u rybníka, u ní obžalovaní odmítli, že by mladíka ohrožovali nožem.

Případem se nejprve zabýval Krajský soud v Ostravě. Dívka uložený pětiletý trest přijala, muži se odvolali k Vrchního soudu v Olomouci. Se svými argumenty ale neuspěli.

„Vrchní soud v Olomouci jejich odvolání jako nedůvodná zamítl, když považoval rozsudek soudu prvního stupně za správný a uložené tresty za přiměřené,“ řekl Deníku mluvčí soudu Stanislav Cik. Rozhodnutí je pravomocné a není proti němu odvolání.