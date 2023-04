Soudce Vladimír Sova ho ale upozornil, že pokud někdo někomu něco vezme násilím a proti jeho vůli, tak je jedno, jakou má věc hodnotu, a vždy se jedná o loupež. Což je jeden z nejhorších zločinů, které nižší soudy na okresech řeší.

„Pamatuji si, že v 80. letech minulého století dostal obžalovaný tři roky nepodmíněně za to, že dítěti vzal násilím jednu jedinou korunu, kterou mělo dítě připravenou na vstupné do kina Panorama,“ nadhodil Sova s tím, že dříve byl zákon přísnější, protože trestní sazba za loupež byla od tří do deseti let. Dnes je to od dvou do deseti let.

David Diňa přišel k soudu smířený s tím, že v této sazbě trest nejspíš dostane. Snažil se ale, aby to bylo co nejméně. Proto se ke všemu přiznal a dokazování nijak nekomplikoval. „Chtěl bych co nejnižší trest. Slibuji, že už budu žít řádný život,“ snažil se Diňa obměkčit soudce. To se mu částečně podařilo, když Diňu soud poslal do vězení jen na šestadvacet měsíců. Trest by si měl odpykat ve věznici s ostrahou.

Důvod k velké radosti ale Diňa nemá. K aktuálnímu trestu ještě musí připočíst dalších jednatřicet měsíců za předchozí podmínky. Trestán byl už čtyřikrát za drogy, loupež a pohlavní zneužívání. Celkem by tak ve vězení měl strávit čtyři roky a devět měsíců.

Diňa nakonec s aktuálním trestem souhlasil a vzdal se odvolání. Rozsudek je tak pravomocný.

Do soudní síně přišla mladíka podpořit rodina. Ta na závěr líčení požádala předsedu senátu, zda se mohou se svým blízkým obejmout. Soudce Sova jim vyhověl.