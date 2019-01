Loupež, ublížení na zdraví, výtržnictví, krádež a poškození cizí věci. To je výčet trestných činů, z nichž obvinili šumperští kriminalisté devatenáctiletého mladíka ze Šumperska.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Skutků se měl dopustit od loňského října do začátku letošního roku na různých místech Šumperku.



Jednoho říjnového večera opilý mladík procházel ulicemi Šumperku. Do okna přízemního bytu vhodil kus betonu, kopal i do vstupních dveří panelového domu, které poškodil.

Koncem měsíce zase vyťal ránu pěstí a kousl do předloktí zdravotnického záchranáře, který byl společně s kolegou vyslán k ošetření jeho úrazu. Zraněný záchranář skončil v pracovní neschopnosti.



Na svědomí má mít mladík i loupežné přepadení devětapadesátileté ženy. 22. prosince na ulici M. R. Štefánika chytil kabelku, kterou měla zavěšenou na lokti.

“Vší silou se snažit kabelky zmocnit, a to přesto, že se žena intenzivně bránila a křičela na něj. Svého lupu se ale nechtěl vzdát, a tak ženu i s kabelkou táhl po kluzké silnici asi sedm metrů,” popsala přepadení policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Útok vzdal až poté, co na něj začala křičet kolegyně poškozené a vyhrožovat oznámením věci policii.



Poslední incident se stal ve středu 2. ledna před druhou hodinou v noci. Obyvatelku domu v blízkosti prodejny potravin na Jemenkově ulici probudil hluk připomínající řinčení skla.

Z obavy, že by se někdo mohl vloupat do prodejny potravin, kontaktovala strážníky městské policie.

Strážníkům se v součinnosti se státními policisty podařilo devatenáctiletého muže zadržet v okamžiku, kdy se snažil i s odcizeným alkoholem, cigaretami a tabákem opustit prodejnu dírou ve výloze. Tu předtím rozbil betonovou dlaždicí.



Obviněnému mladíkovi hrozí za jeho činy až desetiletý trest vězení.