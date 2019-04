Policie i díky spolupráci s veřejností našla po intenzivním dvoutýdenním pátrání 19letého muže stojícího za smrtí 42letého muže z Podsedic na Litoměřicku.

Podle informací místních obyvatel prý řidič muže srazil, poté se v obci otočil a u místa střetu posbíral rozbité věci z auta, a aniž by poskytl zraněnému první pomoc, odjel na hlavní silnici směrem na Třebívlice. | Foto: Deník / Karel Pech

Ve druhé polovině března ho mladík srazil autem a ujel, aniž by mu poskytl pomoc. Za to mu hrozí až šest let ve vězení. Případ otřásl lidmi z Litoměřicka. Přátelé sraženého vyhlásili sbírku pro jeho rodinu.