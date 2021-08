Závažný zločin muže vůči vlastnímu dítěti, nebo intriky bývalé družky a její přítelkyně? Před takovým dilematem stojí trestní senát ústeckého krajského soudu od středy 18. srpna, kdy začal rozplétat případ 37letého Josefa P. z Mostu. Obvinili ho ze zločinu braní vlastního dítěte za rukojmí a z dalších přečinů. Násilností se měl dopouštět při konfliktech s matkou jejich dcery. Chtěl s ní při tom pravděpodobně vyjednat svěření nezletilé do jeho péče, ale i udržení dlouho stagnujícího vztahu. K několika incidentům došlo loni na podzim v bytovce na mostecké Třídě Budovatelů i u zdejšího parku Šibeník. Za vážné delikty muži hrozí až 12 let vězení.

Rodák z Duchcova měl odmítnout vrátit 6letou dceru její matce, která ji měla svěřenu do péče. Různé požadavky doprovázel výhrůžkou, že dívce v bytě aplikuje pervitin. „A následně vezme kanystr s benzinem a zapálí to tam,“ popsala státní zástupkyně Barbora Jorová. Muž nakonec po vyjednávání s policisty vydal bývalé partnerce vyděšenou a pomočenou dceru. Pár dní nato měl ale v dalším konfliktu přiložit dívce nůž ke krku a vyhrožovat ženě, že dceru i sebe zabije. Obžalovaný by jí ale prý neublížil. „Nikdy jsem se jí nezmocnil,“ řekl Josef P. Potvrdil však, že když své bývalé družce volal, říkal jí „ošklivá slova“ včetně vyhrožování kanystrem s benzinem i mattonkou s pervitinem, kterou má v úmyslu podstrčit dceři. „Ale ani jednu z těch věcí jsem neměl,“ dodal.

Komplikovaný vztah

Ani druhý výstup nepopřel. Naznačil však, že mu bývalá družka mohla předtím dát pervitin do pití. Tím si vysvětluje svou následnou agresivitu. „Jsem ale 100procentně přesvědčen, že jsem dceři nůž ke krku nedal,“ líčil Josef P. s tím, že ji jen chytl za rameno a nožem řízl sám sebe. „Prasklo to ve mně,“ dodal a začal líčit komplikovaný vztah, který se ženou vedli. Byli spolu 15 let, a to přestože muži vadila její údajná nekomunikativnost i to, že s ním nikam nechtěla chodit. Před 4 lety si našel práci v Německu, „makal tam jako šroub“ a do Mostu se vracel jen na víkendy. Dával jí dál peníze, bral si prý kvůli jejímu dluhu dokonce půjčku v hodnotě 7 tisíc eur. Přesto ho měla několikrát opustit kvůli jinému muži nebo ženě.

Družka podle něj nevydělávala a ani se nedokázala starat o domácnost. To ale prý nebylo vše. „Nedokázala mě pohladit, dát mi pusu, říct mi něco krásného,“ líčil senátu Josef P., který si sypal popel na hlavu, že ji neopustil dříve. „Po těch 15 letech jsem eskaloval, trápil jsem se moc,“ dodal muž k událostem, které teď mají trestně-právní dohru. To ovšem nejen z podnětu jeho bývalé družky. V jejich krizovém období totiž Josef P. informoval mostecký OSPOD, že jeho družka v době, kdy byl v Německu, neposílala do školy jejich starší dceru. Už ve vazbě na ni podal i trestní oznámení kvůli tomu, že měla brát dávky na bydlení, aniž by přiznala jeho plat. Jak však upozornil soudce Roman Felzmann, policie dospěla k závěru, že se na tomto trestním jednání podílel také. Muž přiznal, že při incidentech byl ovlivněn marihuanou, kterou do vzetí do vazby užíval přes 20 let. Dodal, že jindy také občas pil alkohol a opakovaně sáhnul i po pervitinu.

Jeho matka: "Dětem by neublížil"

K soudu ve středu dorazili i blízcí Josefa P. Novinářům popsali, že nesouzní s lesbickými tendencemi matky jeho dětí. Naopak si cení jeho pracovitosti. Nepovažují ho za vinného. Aspoň ne ze všech skutků tak, jak je popisuje obžaloba. „Jak ho znám, v životě by takové věci neudělal. Není takový typ, nezabije ani mouchu,“ řekl Josef Š., přítel matky Josefa P. „Vyhrožoval, jen aby viděl ty děti. Jestli ho odsoudí, nevím, co s nimi bude,“ sdělil Josef Š. s tím, že dnes 7letá a 11letá dcera Josefa P. jsou momentálně u matky a docházejí k psychologovi.

„Je tady úplně zbytečně,“ přizvukovala samotná matka Josefa P. Podle příbuzných měly věc k policejnímu vyšetřování a soudu dohnat jeho bývalá družka s její novou partnerkou, snad ze msty za jeho předchozí oznámení na OSPOD. „Udělal sice chyby, že jim vyhrožoval, ale nemyslel to tak. V životě by nikomu neublížil, zvlášť dětem, měl rád i cizí,“ dodala matka Josefa P.

Ten se ve středu vzdal návrhu soudce na kompromisní dohodu o vině a trestu, kdy by nejspíš vyvázl jen s vězením na spodní hranici trestní sazby. „Nesouhlasí s tím, jak je všech pět skutků popsáno, ani s právní kvalifikací obžaloby,“ vysvětlil Michal Mleziva, advokát obžalovaného. Na líčení tak Josefa P. přiveze eskorta z litoměřické vazební věznice i v příštích dnech, kdy bude proces pokračovat výslechem svědků. „Obžalován je z několika trestných činů zejména násilného charakteru,“ shrnula státní zástupkyně s tím, že nejpřísněji zákon hodnotí braní rukojmí. „V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody 5-12 let,“ doplnila Jorová. Opatrovnice nezletilé dcery Andrea Židová pro dítě žádá za nemajetkovou psychickou újmu 100 tisíc korun. Bývalá družka Josefa P. se s žádným podobným nárokem nepřihlásila. Předseda senátu však připomněl, že se o náhradu škody může později ucházet v civilním řízení.