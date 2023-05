Smrt dítěte v Mostě: Soud uvalil na útočníka vazbu, hrozí mu až 18 let

Okresní soud v Mostě poslal do vazby obviněného z pokusu o vraždu a usmrcení předškolního dítěte v Mostě, zemřelo při konfliktu dvou mužů. Muži hrozí až 18 let vězení. Při vazebním zasedání vyjádřil lítost. Novinářům to řekl krajský státní zástupce Dan Anděl. Druhého účastníka incidentu dnes obvinili kriminalisté z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

