„Prodejna potravin na Náchodsku se nacházela v nepřijatelném hygienickém stavu. Na několika místech na prodejní ploše i ve skladu potravin se vyskytoval myší trus a dvě těla uhynulých hlodavců. Přímo v prodejní části se pak nacházely potraviny - bramborové chipsy a křehké plátky - s poškozenými obaly okusem hlodavců. S ohledem na tuto skutečnost jsme provozovateli uložili úplný zákaz užívání prostor,“ odůvodnila potravinářská inspekce rozhodnutí uzavřít obchod.

Mezi další zjištěné nedostatky patřil výrazně zanedbaný úklid, což bylo patrné napříč téměř celou provozovnou, včetně prostor pro zaměstnance a skladu potravin.

„Bohužel vše je jen o lidech. Oproti tomu prodejna ve Slavětíně je naprosto ukázková, protože tam si toho paní hledí. V Bohuslavicích je to problém už delší dobu,“ komentovala na sociálních sítích Pavlína Herzigová.

Opakované kontroly

Na přelomu května a června byla bohuslavická prodejna v hledáčku kontrolorů neobvykle často. „Předtím tady byla hygiena a týden před ní veterinární inspekce,“ uvedl předseda představenstva ZEPO Bohuslavice Tomáš Kunc a naznačil, že k tolika kontrolám se nabízí jediné vysvětlení – podnět zvenčí.

„Během měsíce jsem pro hrubé porušení pracovní kázně propustil tři zaměstnance, takže si myslím, že to bude odveta od někoho z nich,“ poznamenal Kunc.

To nevyloučil ani mluvčí SZPI Marek Bartík. „Kontroly probíhají na základě hodnocení rizika. To se odvíjí od různých faktorů a jedním z nich může být spotřebitelský podnět,“ popsal.

Kunc samozřejmě z negativní „reklamy“ žádnou radost neměl. „Byl to náš šlendrián, to uznávám. Zodpovědné zaměstnance nijak neobhajuji. Děvčata si na to měla dát větší pozor. Hlavu jim neutrhnu, ale minimálně na půl roku budou mít zastaveny pohyblivé složky mzdy,“ poznamenal.

„Je to samozřejmě hodně nepříjemné, nikomu to nepřeji. Holt za to zaplatíme a přijmeme taková opatření, aby se to už víckrát neopakovalo,“ dodal.

Inspektoři provozovateli nařídili, aby zjištěné hygienické nedostatky odstranil. Tento týden následovala opakovaná kontrola, zda byla provozovna uvedena do požadovaného stavu.„Vymalovalo se, udělal se generální úklid a dalo se vše do pořádku. Inspektoři shledali, že už je vše v pořádku, takže jsme v úterý opět otevřeli,“ dodal Kunc.

Výše pokuty zatím není zřejmá. „Přihlíží se k rozsahu provinění nebo i k tomu, zda se jedná o opakovaný prohřešek. Za provinění proti hygienickým předpisům se spodní hranice pokuty pohybuje od nižších desítek tisíc korun až po horní hranici deset milionů korun,“ doplnil mluvčí SZPI Bartík.

ZEPO Bohuslavice se účastní soutěže Potravina a Potravinář roku, mimo jiné i s tlačenkou, která už vyhrála. „Je potřeba si uvědomit, že prodejna a výrobna jsou dvě naprosto odlišné věci. Ve výrobně máme kontroly co týden. Tento případ byl pochybení zaměstnanců prodejny, nikoliv výrobny,“ vysvětlil Kunc.

Zjištěné nedostatky:

Výskyt trusu hlodavců

Výskyt mrtvých hlodavců

Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci

Stopy po působení a výskytu hlodavců

Výrazně zanedbaný úklid

Nečistoty na podlaze

Nečistoty na regálech či zařízeních

Silně znečistěná chladicí zařízení