Dramatická situace nastala tento týden u Krajského soudu v Ostravě, jenž se zabýval případem dvaatřicetiletého Petra L. z Ostravy. Muž, kterému za pobodání těhotné družky Marie hrozí mnohaletý žalář, utekl z jednací síně. Na opakované a důrazné výzvy předsedy senátu, aby setrval v soudní místnosti, nereagoval. Tím si ovšem zadělal na velké problémy…

Muž obžalovaný z pobodání těhotné družky | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Není vyloučeno, že na muže bude vydán zatykač. Zatím je souzen na svobodě. Dotyčný se pohybuje o dvou holích a má asistenta. Ještě před několika měsíci byl na invalidním vozíku. Zranění si způsobil skokem z okna, ke kterému se rozhodl poté, kdy pobodal družku v sedmém měsíci těhotenství.

Krátce před zahájením odročeného hlavního jednání předseda senátu přítomným oznámil, že jediným bodem je výslech napadené ženy, která v současné době žije ve Velké Británii. Na její osobní účasti u soudu trval samotný obžalovaný, který odmítl videokonferenci z Velké Británie.

Lupič z Ostravska vstoupí do historie. Hlavu zamotal policistům i lékařům

Žena při dřívější komunikaci s předsedou senátu vyjádřila obavy o svůj život. Uvedla, že jí bylo vyhrožováno rodinou obžalovaného, proto má strach dorazit do Ostravy. Nakonec ale do České republiky přiletěla. Do budovy krajského soudu vešla s malým dítětem v náruči a v doprovodu tří policistů v civilu. Podpořit ji přišla i rodina.

S bývalým druhem se ale nakonec nesetkala. Ten totiž krátce před tím ze soudní síně utekl.

K první jednání přijel muž na invalidním vozíkuZdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

A co tomu předcházelo? Obžalovaný nejprve prohlásil, že se chystá změnit obhájce, který mu byl přidělen ex offo. Jak uvedl, rodina mu slíbila, že sežene peníze na jiného. Soudce mu vzápětí řekl, že je to jeho právo. Než si ale zajistí nového advokáta, bude jej nadále zastupovat ten stávající. To obžalovaný i vedle něj sedící asistent několikrát nesrozumitelně okomentovali.

Když je soudce napomenul a zopakoval své stanovisko, že výslech bývalé družky proběhne podle plánu, Petr L. i s asistentem opustili jednací síň. Soud poté hlavní líčení přerušil.

Co se vlastně stalo?

Předseda senátu po krátké přestávce oznámil, že se výslech ženy uskuteční takzvanou formou výslechu svědka na protokol mimo hlavní líčení, aby měl soud procesně použitelnou výpověď. Vyjma obžalovaného byli všichni přítomni – senát, obhájce i žalobce.

Žena popsala, co se osudného dne v červenci předloňského roku v domě v Ostravě-Přívoze vlastně stalo. V nočních hodinách se vrátili z oslavy, druh poté odešel. Po návratu nad ránem se vydal k ležící družce. V sobě měl pervitin.

Stala se obětí vraždy? Matka čtyř dětí záhadně zmizela, pohřešuje se deset let

„Sedl si vedle mě a začal něco mluvit. Nerozuměla jsem mu. Furt mluvil a mluvil. Měl nějaké vidiny a slyšiny. Když byl pod drogami, tak mluvil s mrtvými příbuznými,“ uvedla žena s tím, že po chvíli druh odešel do kuchyně pro nůž. „Viděla jsem nůž. Postavila jsem se na sedačce a bránila se peřinou. Nic nemluvil. Křičela jsem, aby ten nůž položil. Bodl mě třikrát,“ uvedla bývalá družka. Po poslední ráně jí nůž zůstal v hrudníku. „Vytáhla jsem ho a hodila na zem. Z hrudníku mi hodně stříkala krev. Dal mi tam náplast a ručník,“ dodala.

Jak uvedla, druh se jí omlouval. „Žárlil na mě. Stál u okna a furt říkal, že skočí. Nevěřila jsem tomu. Pak řekl: ,Maruš, já tě miluji!‘ A skočil,“ uzavřela družka.

Obžalovaný muž tvrdí, že se družka zranila nožem sama. V případě uznání viny mu hrozí pět až dvanáct let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v březnu.