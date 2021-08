Incident se odehrál v malé vesničce na Klatovsku. Muž policistům řekl, že zrovna krmil dobytek na svém hospodářství, když slyšel křik své dcerky a slyšel také psa, jak na ni štěká.

„Vyběhl ze vrat s vidlemi v ruce a viděl psa problematické rodiny, žijící v sousedství. Zrovna probíhal kolem něj. Ve vzteku po něm hodil vidle, které štěně zasáhly do zadní nohy. Zraněný pes poté utekl,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s vyšetřováním, podle něhož hospodář dále uvedl, že byl rozčilený, neboť to nebylo poprvé, co pes napadl někoho z rodiny.

Hájil se tím, že psa zranit nechtěl, snažil se ho jen odehnat. Všeho litoval a uhradil veškeré léčebné výlohy, neboť zvíře muselo být ošetřeno veterinářem.

Věc byla odložena

„Pejsek už je na tom dobře,“ řekla Deníku jeho majitelka, která sice po činu zalarmovala policii, ale později už nestála o to, aby se záležitostí zabývala. A nechtěla ani mluvit do novin. „Bydlíme tu spolu 25 let a nechci dělat zle,“ vysvětlila.

Muž byl podezřelý z týrání zvířat, za což hrozí poměrně vysoké tresty, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude vůbec potrestán. „Věc byla státní zástupcem odložena s ohledem na okolnosti případu, na osobu pachatele a jeho postoj k jednání po spáchání činu, kdy uhradil veškeré léčebné výlohy, činu litoval, nebyl nikdy trestán ani postihován pro přestupek,“ vysvětlila Vítovcová.