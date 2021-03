Spor o tašku posekané řepky řešili pardubičtí policisté během úterního rána. Majitel pole přistihl na svém pozemku mezi Srchem a Pohránovem muže, který kosou sekal na poli rostoucí řepku. Na místě se majitel s mužem pokusil domluvit na vyřešení celé situace bez přítomnosti policie.

Mimochodem, šlo o posekanou plochu o ploše 4 metry čtvereční, tedy dvakrát dva metry.

"Škodu na posekané ještě nedozrálé úrodě majitel vyčíslil až na 5.000 korun. Na místě pánovi, kterého přistihl při krádeži, údajně nabízel možnost, jak krádež bez šetření policistů a úřadů vyřešit. S pětistovkou by podezřelý možná souhlasil, ale 4000, které měly vést ke smíru, pro něj byly moc. I majitel pole ví, že čtyři tisíce za tašku trávy' je skutečně vysoká cena, ale pro vysvětlení proč se nespokojil třeba se stokorunou, tvrdí, že takových osob co věčně bez dovolení kosí či trhají jeho úrodu je spousta a pokud by každému mávnutím rukou umožnil odvézt to, co si naloží, sám by do stodoly na konci sezóny téměř nic neuskladnil," řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

"Zloděj" ale s takovouto částkou nesouhlasil, a tak byli na místo přivolání policisté. Trocha jarního zeleného krmiva tak vyjde drobného hospodáře možná ještě dráž, než kdyby přistoupil na původní nabídku majitele.

„Kvůli posekání kousku pole muži za přestupek proti majetku hrozí několikatisícová pokuta,“ řekla mluvčí policistů.

(spa)