O víkendu v sobotu 29. června okolo deváté hodiny ranní přijali policisté oznámení o tom, že dvaatřicetiletý muž má v úmyslu na vyhlídce Jindřichova Skála v bývalém vojenském prostoru Brdy spáchat sebevraždu.

Muž měl u sebe připravenou hořlavinou, kterou se chtěl polít a měl v úmyslu se zapálit a skočit ze skalního masivu. Policisté okamžitě zahájili pátrací akci, do které byli zapojeni policisté z okresů Beroun a Příbram. „Na místo byl vyslán také policejní psovod se psem, kriminalisté, policisté z obvodních oddělení, dopravní policisté a také hasiči. Nasazený byl také policejní vrtulník. Osobu se jim nakonec před spácháním sebevraždy povedlo lokalizovat a vypátrat,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Monika Schindlová.

Muže se podařilo díky spolupráci policistů z obou okresů zachránit a to především zásluhou policisty z Obvodního oddělení Hořovice, který na místě s mužem navázal kontakt a od sebevražedného úmyslu jej odradil. „Tomuto policistovi patří velké poděkování, stejně tak i dalším, kteří byli do akce nasazeni, za záchranu toho nejcennějšího, a tím je lidský život,“ dodala policejní mluvčí s tím, že muž byl po prvotním ošetření převezen k hospitalizaci do psychiatrické léčebny.