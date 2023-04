Neobvyklá, až bizarní událost se stala 18. září před dvěma lety mezi šestou a sedmou hodinou ráno. Podle obžaloby Zavadila v jeho jednání vůči poškozené vyrušila jiná spolubydlící, která si počínání Zavadila všimla, a vyčetla mu, proč na ženu sahá, když spí. Ani ona v tu chvíli netušila, že je mrtvá. Svědkyně po krátké chvíli z bytu odešla na nákup, čehož měl Zavadil znovu využít k intimnímu chování vůči poškozené.

„Domníval jsem se, že spí. Hladil jsem ji na nohou přes peřinu, aby se vzbudila. Ptal jsem se jí, jestli chce udělat čaj, ale neodpovídala. Sahal jsem jí na břicho pod peřinou, a asi jsem automaticky sjel i na přirození. Svlékl jsem jí kalhotky,“ vypovídal Zavadil u soudu poměrně zmateně. Toho do soudní síně přivedla vězeňská stráž, protože si odpykává trest za jinou trestnou činnost. V rejstříku trestů má jednadvacet záznamů, převážně pro majetkovou trestnou činnost.

Předávkování prášky

Když po nějaké době Zavadil a jeho známá zjistili, že poškozená nedýchá, zavolali policii a záchranku. Žena už ale byla několik hodin mrtvá. Příčinou její smrti bylo podle patologů předávkování léky na tlak. Ty užíval Zavadil, a měl je tou dobou v bytě.

Znalci určili, že si žena vzala několikanásobnou smrtící dávku. V těle měla navíc kolem jednoho promile alkoholu. Jak velké množství léků spolykala, kdy a za jakou dobu, není jasné. Kriminalisté zjišťovali i to, zda jí léky například do pití nedal obžalovaný, aby se jeho chtíči nebránila. To se ale neprokázalo.

„Chtěl jsem s ní mít sex, ale odmítla to, protože měla přítele a bála se, že se to dozví. Nikdy jsme spolu nic neměli,“ řekl Zavadil.

Dva litry vína denně

Lékaři zjistili, že měla žena na těle i starší zranění, která si ale měla způsobit během opakovaných pádů na zem. Sám Zavadil byl před uvězněním závislý na alkoholu.

„Pil jsem asi dva litry vína denně, jednou za měsíc i tvrdý alkohol. Okna (výpadky paměti) jsem neměl,“ řekl soudu Zavadil. Nepamatoval si ale, že v době události volal několika lidem. V krvi měl v té době asi tři promile alkoholu.

Za pokus o znásilnění nyní Zavadilovi hrozí trest od dvou do deseti let. Kromě toho je ještě obžalován z toho, že v obchodě ukradl kokosovou tyčinku. Soudkyně Dagmar Koutníková Trnková nakonec musela hlavní líčení odročit na květen. Obhajoba chce osobně vyslechnout všechny svědky navržené obžalobou. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.