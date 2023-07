Při nočních hlídkách i silničních kontrolách je u policistů na místě mít takzvaný šestý smysl. Ten prokázali členové z oddělení hlídkové služby Ostrava. Namátková kontrola vytipovaného vozidla se změnila v honičku ulicemi Ostravy s nečekaným rozuzlením…

Vykradení karavanu i krádež auta spáchal muž pod vlivem alkoholu i drog. | Foto: se svolením Policie ČR

V minulém týdnu v nočních hodinách se dvojice policistů rozhodla zkontrolovat projíždějící vozidlo, které jelo po ulici 28. října v Ostravě-Mariánských Horách směrem na Porubu. Měla to být běžná rutinní kontrola, která se však během okamžiku obrátila v pronásledování.

„Na výzvu k zastavení řidič vozidla značky Ford S-Max nereagoval, pokračoval dále v jízdě a úplně ignoroval také výstražné zvukové znamení. Samotná akce byla ukončena až na parkovišti nákupního centra v Ostravě-Třebovicích, kdy řidič zastavil a s rukama nad hlavou naznačoval, že již bude s policisty spolupracovat,“ sdělila k případu policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Následnou kontrolou policisté zjistili, že 21letý muž není držitelem řidičského oprávnění a také nebyl schopen předložit doklady k vozidlu. Navíc se ukázalo, že měl řídit auto jak pod vlivem alkoholu, tak i drog,“ pokračovala dále mluvčí.

To však nebylo jediné zjištění, které na policisty čekalo. Během silniční kontroly muži zákona slyšeli ve vysílačce relaci, že se pátrá po odcizeném vozidle značky Ford S-Max. Okamžitě pojali podezření, že právě kontrolovaný řidič by mohl mít s odcizením auta co do činění a neprodleně ho zadrželi.

Ukázalo se, že před samotnou silniční kontrolou měl 21letý muž společně s komplicem během hudebního festivalu násilně vniknout do karavanu, ze kterého odcizili dioptrické i sluneční brýle, boty, power banku či batoh, ve kterém byla horolezecká výzbroj, ale také klíče od osobního vozidla značky Ford S-Max.

Jak nakonec podezřelý muž uvedl, poté se na místo činu vrátil s tím, že se chtěl v autě jen projet a následně ho někde nechat odstavené. Odcizené věci se policistům podařilo zajistit a vrátit poškozeným.

„Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Mariánské Hory zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny podezřelému hrozí až dva roky za mřížemi,“ uzavřela Michalíková.