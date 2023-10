Do vyšetřovací vazby byl umístěn šestatřicetiletý Oleksandr S., kterého kriminalisté v pondělí pozdě večer obvinili z těžkého ublížení na zdraví. V sobotu večer měl totiž na ubytovně v Kožlanech na severním Plzeňsku nejprve zbít svoji manželku, poté ji do přirození zastrčit petardu a tu dokonce odpálit.

Šestatřicetiletý Oleksandr S., který byl v úterý odpoledne vzat do vazby. | Foto: Policie ČR

„Vrchní komisař zahájil trestní stíhání muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví. Podle zatím zjištěných skutečností, dnes již obviněný muž, způsobil svojí manželce, mimo jiné i v oblasti intimních partií, velmi vážná zranění,“ informovala v úterý o obvinění policejní mluvčí Pavla Burešová.

V úterý odpoledne pak soud vyhověl návrhu státního zastupitelství na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení obviněnému hrozí až deset let vězení.

K napadení ženy došlo v sobotu večer okolo dvaadvacáté hodiny. „Muž zraněnou ženu poté převezl do nemocničního zařízení, odkud odešel. Ve velmi krátké době se podařilo policistům podezřelého muže nalézt a zadržet,“ doplnila mluvčí policie Dagmar Brožová. Policii do nemocnice přivolali lékaři z plzeňské fakultní nemocnice, kteří nevěřili jeho tvrzení, že ke zraněním došlo po ráně do ženina břicha.