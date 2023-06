Devětadvacetiletý muž, který v pátek napadl personál psychiatrického oddělení budějovické nemocnice mačetou, je ve vazbě. Policejní mluvčí Lenka Krausová uvedla, že šlo o recidivistu.

Muž s mačetou útočil v pátek odpoledne na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice, které sídlí v historické budově vedle vstupního terminálu. V pátek kolem šesté odpoledne byl v areálu nemocnice klid. | Video: Deník/Martin Tröster

"Mohu potvrdit, že na pachatele z budějovické nemocnice byla v neděli uvalena vazba a že se skutečně jedná o člověka pro policii známého pro předchozí trestnou činnost," řekla mluvčí. Za ublížení na zdraví mu hrozí 5 až 12 let vězení. Třem zdravotním sestrám a sanitáři způsobil sečná poranění. Od neděle jsou všichni v domácím ošetřování. Nikdo z pacientů zraněn nebyl. Policisté muže zadrželi hned v pátek po útoku. Motiv útočníka zatím policie nesdělila.

Muž byl návštěvníkem psychiatrického oddělení. Zpacifikovali ho členové personálu společně s příslušníky bezpečnostní agentury, kteří zřejmě zabránili tomu, aby se útočník dostal dál na oddělení, kde by mohl ohrozit pacienty.

Zdroj: Pavel Vilímek

Ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek uvedl, že nemocnice jako takzvaný měkký cíl pravidelně trénuje řešení podobných útoků. Nácvik na psychiatrickém oddělení se naposledy konal loni v listopadu. Mluvčí nemocnice Iva Nováková řekla, že nácviky realizují již několik let napříč celou nemocnicí. "Zaměstnanci jsou poučeni již od nástupu do pracovního poměru a poté se účastní daných nácviků," sdělila mluvčí s tím, že nemocnice má velmi omezené možnosti, jak zesílit bezpečnost. "Proudí sem denně velké množství pacientů i návštěv. Bezpečnost můžeme posilovat právě nácvikem podobných situací v součinnosti s naší interní bezpečnostní službou," dodala mluvčí nemocnice.

Kraj odmění zaměstnance, kteří proti útočníkovi zasáhli

Útok v nemocnici se dostal i na jednání českobudějovického zastupitelstva. Na posledním zasedání zastupitel Jan Kadlec navrhl, aby město odměnilo zaměstnance nemocnice, kteří při útoku zasáhli a zpacifikovali útočníka. Navrhl i částku 50 000 korun na osobu. V další debatě pak připojil, že informace má sice jen částečné, protože v den incidentu nebyl ve městě, ale s tím, že jde o iniciativu jeho kolegyně, která je zaměstnankyní nemocnice.

Zdroj: Deník/Martin Tröster

Na to reagoval českobudějovický radní a zároveň jihočeský hejtman Martin Kuba. Nemocnice České Budějovice totiž patří do holdingu, který spadá pod kraj. Martin Kuba konstatoval, že s návrhem souzní, ale dodal, že se ještě přesně zjišťuje, jak útok a pacifikace útočníka proběhly. Slíbil, že kraj zaměstnance nemocnice odmění. „Myslím, že je to úkolem kraje,“ doplnil Martin Kuba a poděkoval Janu Kadlecovi, že věc zmínil. Hejtman k útoku dodal, že podobné situaci neumí nemocnice zabránit, protože by to znamenalo instalovat na všechny vstupy rámy a každého kontrolovat, což je při velkém pohybu přes vchody nereálné. Také zdůraznil, že v jihočeských nemocnicích se na podobné případy trénuje.

Zranění z pátečního útoku mačetou v budějovické nemocnici se již zotavují doma

Primátorka Dagmar Škodová Parmová počítá s tím, že zaměstnance nemocnice, kteří při útoku velmi rychle a profesionálně zasáhli, přijme na radnici, aby jim poděkovala a dodala, že to dá na vědomí i zastupitelům, aby se setkání mohli zúčastnit.