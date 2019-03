Hlídka městské policie spolu s hasiči muže odvedli do bezpečí a snažili se od něj zjistit co se stalo. „Šestatřicetiletý muž byl apatický a na opakované dotazy hlídky odpovídal stále dokola, že ho mají nechat umřít a že se chtěl zapálit, protože v životě zklamal,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.



Muže převzali do své péče záchranáři, případ řeší státní policisté.