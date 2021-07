Policie pro mužovo chování nemá příliš pochopení a případ začala šetřit jako podezření na přečinu výtržnictví, kterého se mohl muž dopustit.

"Muž fyzicky napadal dřevěnou tyčí o délce až 80 centimetrů zde projíždějící motocyklisty na mopedech. Tyto se snažil při průjezdu okolo něj napadnout úderem do nějaké části jejich těl nebo do karosérií motocyklů, přičemž například takto ulomil zpětné zrcátko jednoho z mopedů či 28letého muže z Opavy udeřil do holeně nohy, bez nutnosti lékařského vyšetření a ošetření," popsal pak situaci mluvčí policie René Černohorský.

Škoda na majetku mopedistů byla zatím vyčíslena na dva tisíce korun. Fyzické napadení nebo způsobené škody na dalších jednostopých motorových vozidlech jsou nadále předmětem vyšetřování vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

K samotnému činu došlo přibližně třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 26. června 2021 na silnici poblíž jedné z rekreačních chat ve Vítkově, v části Zálužné.