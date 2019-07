Dosud bezúhonný senior z Nýrska strávil noc v cele. Hrozí mu vězení.

Dům v Nýrsku, kde muž vyhrožoval Romům zapálením pergoly. | Foto: Deník / Milan Kilián

Šestašedesátiletý muž z Nýrska nikdy neměl oplétačky s policií, z pondělí na úterý ale strávil noc v policejní cele a hrozí mu až několik let vězení. Ruply mu totiž nervy a šel si to vyřídit s Romy ze sousedství, kteří podle něj už několik let dělají velký hluk a nedají si domluvit. Když neposlechli, aby přestali, sáhl k zoufalé výhrůžce. Řekl, že jim zapálí pergolu. Krátce poté byl zatčen a skončil za mřížemi.