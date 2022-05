Chtěl nahé fotky dětí, posílal snímky svého penisu. Muži z Orlicka hrozí 12 let

U krajského soudu v Pardubicích se v úterý začal projednávat případ sedmašedesátiletého muže, který je obviněný z osmi případů sexuálního obtěžování nezletilých, a to převážně na Orlickoústecku. Ve čtyřech případech měl vést erotickou konverzaci s nezletilými dívkami na internetu a žádat po nich erotické fotky. K tomuto činu se přiznal. Dále je obviněný ze čtyř případů, kdy fyzicky sexuálně obtěžoval děti mladší 15 let. To ovšem obžalovaný popírá.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ve čtyřech případech v letech 2017, 2018 a 2021 po nezletilých dívkách na facebooku žádal nahé fotografie, posílal jim erotické fotky jiných nezletilých dívek, při videohovoru masturboval a dívkám posílal i fotky svého penisu. Například žádal video dívky, jak masturbuje a když na to nereagovala, vyhrožoval ji, že uveřejní její fotky, které mu poslala. V jiném případě mu dívka poslala fotografie prsou a on následně žádal, aby mu zaslala fotku přirození. Když odmítla, vyhrožoval, že předchozí snímek uveřejní na facebooku, ze strachu pak tedy dívka jeho požadavek splnila. Oběti pocházejí z Orlickoústecka, kvůli ochraně nezletilých obětí nelze místo blíže specifikovat. Obžalovaný u soudu prohlásil, že je vinen z vedení erotické konverzace s nezletilými a žádaní erotických fotografií a šíření dětské pornografie. V případě znásilnění dětí však vinu popírá. „Mrzí mě, že to takhle bylo vykonstruováno, jde o mé kamarády a znám je dlouho,“ řekl muž při policejním výslechu. U soudu se rozhodl nevypovídat. Taxikář přijel pro dívku, prchající od partnera. Muž na něj najel autem Věk dívek, se kterými si psal, prý neznal. „Holky jsem předem neznal. Netušil jsem, kolik jim je, nešlo to poznat. Myslel jsem, že jde o dospělé ženy,“ uvedl na policii. K jednomu z případů sexuálního obtěžování mělo dojít v roce 2020, kdy obžalovaný vypomáhal u jedné rodiny na zahradě. Podle obžaloby využil chvíle, kdy byli osmiletá dívka a tříletý chlapec bez dozoru. Dívka trpí lehkou mentální retardací, a proto nedokázala zcela vyhodnotit, že se děje něco špatného. U chlapce je podle matky možné, že k obtěžování nedošlo a spíše vzhledem k nízkému věku opakoval, co slyšel od sestry. „Nechala jsem děti asi deset minut jen s ním samotné na zahradě, když jsem šla dělat kafe. Nic podezřelého jsem neviděla. S dětmi si trochu povídal,“ popsala babička sourozenců. Dívka se později rodičům přiznala, že obžalovaný jí ukazoval erotické obrázky na mobilu, penis a osahával ji na přirození. Po několik měsících ještě dodala, že chtěl, aby se dotýkala jeho přirození a dala si ho do úst. Po incidentu se podle svědků dívka hodně změnila. „Začala být najednou sprostá na sousedy a především na chlapy,“ uvedl její dědeček. Kauza Adámek: Nemocnice je připravena rodině zaplatit, o výši má rozhodnout soud Zatím poslední případ se stal v květnu 2021. Obžalovaný u rodiny jedné z poškozených opravoval něco na domě. Na děti celou dobu dohlížela babička. Poté ale na chvíli odešla. „Šla jsem se převléct a děti šly s obžalovaným ven. Vnučka mi poté řekla, že jí dával ruku na své přirození a dal jí pusu na nos a tvář,“ řekla babička s tím, že si myslí, že holčička by si takovou věc ve svém věku nevymyslela. Obviněný muž tvrdil, že se dívce zamotala hlava a spadla na něj. V době incidentu bylo dívce necelých šest let. Do té doby byla hodně družná a komunikativní, poté se začala více bát, nyní komunikuje spíše se ženami a je mírně úzkostlivá. Matka holčičky si také našla facebook obžalovaného, kde byly fotografie mladých dívek ve vyzývavých pózách a měl také hodně mladých dívek v přátelích. Obžalovaný podle svědků žádal, aby na něj nepodávali trestní oznámení, aby neměl znovu „oplétačky s policií“. Muži, který je obžalován ze čtyř případů znásilnění nezletilých a čtyř případů nevhodné erotické komunikace a šíření dětské pornografie, hrozí podle předsedkyně senátu Anny Sobotkové úhrnný trest odnětí svobody ve výši 5 až 12 let.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu