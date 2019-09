Krajský soud v Plzni případ řeší opakovaně, nyní se ke krajskému soudu vrátil od soudu vrchního. Obviněný je v současné době ve vazbě v borské věznici. Muž měl mezi lety 1994 až 2014 v Sokolově sexuálně obtěžovat malé dívenky.

Podle obžaloby měl během dvaceti let obtěžovat dcery svých družek nebo známých. Holčičky mimo jiné líbal, osahával, masturboval před nimi a nutil je sahat mu na přirození.

První případ se stal mezi lety 1994 až 1996, kdy obviněný hlídal dceru známých. Tehdy tříletou dívku si opakovaně posazoval na klín, sahal jí do rozkroku a při společném koupání ve vaně ji nutil, aby mu stoupala prsty na nohou na penis, dokud neměl erekci. Holčička všechny tyto praktiky považovala za hru.

Dívkám vyhrožoval

Další poškozená, sedmiletá dívka, dcera jeho družky, ale jeho jednání chápala jako velice nepříjemné a obviněného se vždy snažila odstrčit.

Podle obžaloby ji Ladislav P. však přemohl a vyžadoval po ní orální uspokojení. Svým nepřijatelným jednáním obtěžoval nejen dceru své družky, ale také její sedmiletou kamarádku, která u nich přespávala. Obě holčičky jednou vyvezl autem do lesa poblíž Sokolova a nutil je, aby ho uspokojovaly.

Sedmiletá dívka pak na policii vypověděla, že ji a kamarádku Ladislav P. vylákal do auta s tím, že jedou na zmrzlinu. U lesa se pak vysvlékl, k holčičkám si přisedl na zadní sedačky, svlékl je, osahával a dával si je na klín. Když se ukojil, vzal je na zmrzlinu a po cestě vyhrožoval, že pokud někomu něco řeknou, zbije je.

Obviněný však při policejním výslechu vše popřel. Dceru své družky prý vychovával, jako by byl její biologický otec, a kamarádka u nich přespala maximálně jednou.

Lehala si do postele

Dle spisu Ladislav P. pokračoval ve zvrhlých praktikách ještě několikrát. Od podzimu 2013 do jara 2014, kdy bydlel se svou novou přítelkyní, zneužíval její mentálně zaostalou dceru. „Sestřička si vždycky lehla k tátovi pod deku úplně nahatá a občas hodně křičela. Když jde k tátovi pod deku, vždycky si všechno svleče. Když od něj odejde z postele, on chodí vždycky na záchod. Viděl jsem ho, jak tam běží,“ řekl v roce 2014 u soudu dívčin desetiletý bratr.

„To, co je mi kladeno za vinu, se nestalo. Malá k nám chodila do postele, aby mi třeba řekla, co dělala. Vesměs byla oblečená, někdy přišla i nahá. S dětmi jsem měl přátelský vztah. S malou jsme hráli různé hry. Člověče, nezlob se nebo jsme se lechtali. Měla ke mně blízký vztah,“ reagoval tehdy muž.

Státní zástupce dříve zdůraznil, že obviněný dobře znal nízký věk holčičky. „Byl srozuměn s tím, že uskutečňování předčasných sexuálních aktivit může mít negativní dopad na její morální a citový vývoj.“

Při včerejším líčení byl muž znovu vyslechnut a soud případ odložil na neurčito. Za opakované pohlavní zneužívání nezletilých může soud uložit až desetiletý trest.