/VIDEO/ V pátek 15. května se v jednom z vagonů metra jedoucího na trase B ze stanice Hůrka na Lužiny odehrál incident, po němž zděšení cestující utíkali ze soupravy pryč a hledali rychle dveře v bezpečnější části vlaku. Dva muži se po slovní rozepři do sebe pustili i fyzicky. Konflikt skončil pobodáním a také kousnutím do ucha. Policie hledá svědky, které zachytila bezpečnostní kamera.

Pražská policie hledá svědky pobodání v metru. | Foto: Policie ČR

K potyčce došlo krátce po osmnácté hodině. „Útočník bodl poškozeného nejprve do ruky a poté také do nohy. To ovšem zřejmě nestačilo a při pokračující šarvátce stihl poškozenému ukousnout ještě kus ušního boltce,“ popsala policejní mluvčí Hana Křížová.