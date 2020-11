V pátek 6. listopadu v odpoledních hodinách získali policisté od strážníků Městské policie v Jihlavě informaci o tom, že muž se pohybuje na jihlavském hlavním nádraží. „Na místo byla proto vyslána policejní hlídka, která se vybavila speciálními ochrannými prostředky,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté muže zajistili a za přísných hygienických opatření ho umístili do policejní cely předběžného zadržení.

Případem se začali zabývat jihlavští policisté, kteří ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže a z tohoto činu ho obvinili. Současně vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na vazbu.

„Státní zástupce podnět vyšetřovatele akceptoval a ještě v průběhu soboty proběhlo přímo v cele vazební jednání, po kterém byl muž eskortován do vazební věznice v Brně do speciální izolace, která je určena pro vazebně stíhané osoby, které jsou pozitivní na Covid-19,“ sdělila Dana Čírtková.

Bohatá trestní minulost

U obviněného muže bylo nutné přistoupit k takovému postupu, a to zejména proto, že by ve svém jednání pokračoval a hrozilo, že by nekontrolovaně virus šířil dál. „Navíc se jedná o muže, který má za sebou poměrně bohatou trestní minulost. Zákrok policistů i veškeré úkony související s tímto případem probíhaly s nejvyšší mírou opatrnosti a obezřetnosti a za dodržení všech hygienických opatření tak, aby nemohlo hrozit nakažení policistů,“ uvedl Aleš Indra, ředitel územního odboru Jihlava.

Muži za jeho jednání hrozí velmi přísný trest, protože se trestné činnosti dopustil v období vyhlášeného nouzového stavu. Za trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci může skončit až na osm let ve vězení.