Kamerový systém pomohl kriminalistům 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava objasnit opakované vloupání do staveniště.

Čokoláda. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Kamery totiž ztotožnily pachatele, kterým byl třiatřicetiletý recidivista z Ostravy. Ten měl v minulém měsíci opakovaně vniknout na staveniště bývalých jatek v Ostravě. Nejdříve si poradil s mobilním oplocením, které bylo vysoké skoro dva mety. To rozmontoval a poté vniknul do prostor samotného staveniště. V prvním případě si odnesl měděný kabel dlouhý asi dvacet metrů, ve druhém se do objektu dostal stejným způsobem a ukradl měděný kabel dlouhý asi 15 metrů.