"Chybí vám impulzy pro milostný život? Jaro nestačí? Jsou tu hračky na baterky, které ty správné impulzy umí. Ale nedohánějte vzrušení adrenalinem při krádeži. To se pak uzavře ještě jiný kroužek, intimita je pryč, zážitek se taky prodraží a přítomno je daleko více lidí, než bylo v plánu. Jako 21letý muž, který se v obchodě v Pardubicích pokusil odejít s nezaplaceným vibračním kroužkem v kapse. Ostuda není nákup, ale chycení při krádeži," smáli se dnes nepovedené krádeži pardubičtí městští strážníci.

Kuriozní krádež si ostatně vysloužila i ohlasy na sociálních sítích.

"To je nápad, vzít to i s obalem, kde je kód, místo aby to aspoň rozdělal a vzal bez krabičky," kroutí hlavou jeden z pisatelů.

"Řekl bych, že chlapák má po ptákách… Ale asi mu to za to stálo," přidal se další.