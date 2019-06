Na internetové dětské seznamce se vydával za šestnáctiletou dívku toužící poznat chlapce ve věku kolem patnácti let. Po chvilkové komunikaci a získání důvěry po nich žádal zaslání intimních fotografií.

Ještě předtím jim odeslal snímky odhalených slečen. Řada obětí lest neprohlédla a zaslala mu své fotky v domnění, že komunikují s dívkou. Nejmladšímu z chlapců bylo jedenáct let.

LÍTOST

Dosud netrestaný muž se k činu přiznal a projevil lítost. „Je mi to líto. Vydával jsem se za slečnu kolem šestnácti let. Chlapce jsem vyhecoval tím, že jsem jim posílal fotky nahých dívek,“ prohlásil muž, který uvedl, že ho vzrušují mladší chlapci. „Nikdy jsem ale nechtěl uskutečnit setkání naživo. Přes internet mi to stačilo,“ dodal.

Podle znalkyně trpí sexuální deviací. „Ovládací schopnosti byly u něj podstatně snížené, rozpoznávací schopnosti byly zachované,“ konstatovala znalkyně a dodala: „Deviace, kterou jsem u něj zjistila, trvá od narození do smrti. Není možné změnit podstatu sexuální deviace, je ale možné změnit projevy.“ Znalkyně navrhla ambulantní sexuologickou léčbu.

Obžalovanému hrozilo až pět let žaláře. Bezúhonnost, přiznání, lítost a také skutečnost, že žádný z chlapců nemá psychické následky, nakonec přispěly k tomu, že soud muži vyměřil podmíněný roční trest s odkladem na zkušební dvouletou lhůtu. Uložil mu také ambulantní sexuologickou léčbu. Verdikt není pravomocný. Obhajoba i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

RODIČE

Před časem ostravský okresní soud řešil případ třicetiletého muže z Ostravy, který na sociálních sítích „lovil“ školačky ve věku od třinácti do patnácti let. Dokázal je přesvědčit, aby mu zasílaly své intimní fotografie a videa.

S některými se osobně sešel. S jednou z nich dokonce navázal intimní vztah. Vše se dělo dobrovolně, bez násilí. Muž se ke všemu přiznal.

„Lituji toho. Je to moje největší pitomost, kterou jsem provedl,“ prohlásil obžalovaný, který ale jako spoluviníky označil i rodiče dívek. Podle něj měli dohlížet na to, co jejich dcery na počítači dělají. „Rodiče by jim měli dát přes zadek. Já bych to tak určitě udělal,“ prohlásil. Od soudu odešel s podmíněným tříletým trestem a ambulantní léčbou.