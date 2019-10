Plzeňští kriminalisté se zabývají okolnostmi pádu muže do sklepního světlíku. Událost se stala v sobotu vpodvečer v Plzni.

Tragicky skončil v sobotu vpodvečer pád 36letého muže do osmimetrové hloubky. Muž se zřítil při opravě okna do sklepního světlíku domu na Klatovské třídě. Z šachty jej museli vyprostit hasiči z lezecké skupiny. „Muže s těžkým zraněním jsme předali do péče kolegům na urgentním příjmu,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. V noci na neděli pacient v nemocnici zemřel. Informaci o jeho smrti potvrdila mluvčí policie Dana Ladmanová a doplnila, že policisté případ a jeho okolnosti dál šetří.