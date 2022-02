„Žena byla transportována při vědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice Plzeň, byla mimo ohrožení života,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Že byl v pondělí večer pachatel obviněn z pokusu vraždy, potvrdila policejní mluvčí Dana Ladmanová, a v úterý by se podle informací Deníku mělo rozhodnout, zda bude podán návrh na jeho vzetí do vazby. To se dá předpokládat, byť údajně nejde o muže s bohatou trestní minulostí. Za pokus vraždy může být odsouzen na deset až osmnáct let.