Zřejmě mu dělalo dobře, když jim mohl ubližovat. Krajský soud v Ostravě muži letos v lednu vyměřil sedm a půl roku žaláře. Obžalovaný se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který se případem nyní zabýval. Petr Ch. mimo jiné nesouhlasil s právní kvalifikací týkající se nejmladší oběti. Tím, že neměla patnáct let, se dostal do přísnější trestní sazby. Prý o jejím věku nemohl vědět. Odvolací senát mu v některých bodech vyhověl a původní verdikt zmírnil.

Počet útoků i jejich způsob, jak jej popsal krajský soud, zůstaly prakticky stejné. U některých ale došlo ke změně právní kvalifikace. To se týkalo i dívky, které ještě nebylo patnáct let.

„Odvolací soud usoudil, že obžalovaný nemusel vědět, že poškozená je mladší patnácti let. Mohl vědět, že je mladší osmnácti let, nikoli mladší patnácti let,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik s tím, že soud postupoval podle známého pravidla in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obžalovaného).

Těžké zranění

Soud upravil i právní kvalifikaci u činu, při kterém Petr Ch. úderem pěstí do obličeje způsobil jedné z obětí těžké zranění. Podle odvolacího soudu k tomu ale nedošlo v důsledku přímého sexuálního útoku, ale ve chvíli, kdy se násilník snažil utéct. „Nebylo to spojené se sexuálním atakem, nýbrž s útěkem z místa činu,“ konstatoval Cik.

V důsledku změny právní kvalifikace se obžalovaný dostal do nižší trestní sazby, a to z původních pěti až dvanácti let na tři až deset let. Odvolací soud mu nakonec po zvážení všech okolností uložil pět a půl roku vězení. Petr Ch. se také musí podrobit ústavní protialkoholní a sexuologické léčbě.

Jezdil do Ostravy

Muž jezdil do Ostravy kvůli větší anonymitě. Všechna přepadení se odehrála v roce 2022. Poslední tři v krátkém rozmezí na konci roku. Jedna z žen ho kousla, což nakonec přispělo k jeho dopadení.

„Operační důstojník ve večerních hodinách postupně přijal hned tři oznámení od žen, které sdělily, že byly napadeny neznámým pachatelem. Místa samotných útoků nebyla daleko od sebe. Jednalo se o Ostravu-Dubinu a Hrabůvku. Modus operandi byl velice podobný. Muž k ženám přistoupil zezadu, uchopil je, rukou přikryl obličej a poté je povalil na záda,“ vzpomínala Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že do terénu okamžitě vyrazili policisté, kteří začali pátrat v okolí.

Krvácel na ruce

Měli popis pachatele, věděli také, že krvácí z ruky, kam jej kousla jedna z žen. Do akce byl se svým čtyřnohým parťákem nasazen i kynolog, který si na ulici všiml podezřelého muže odpovídajícího popisu. „Proto ihned přivolal kolegy, muže zastavil a vyzval k prokázání totožnosti. Při kontrole vyšlo najevo, že muž má zakrvácenou ruku. I přes vymyšlenou legendu o pádu na zem došlo k jeho zadržení a putoval do rukou kriminalistů,“ uzavřela Michalíková.