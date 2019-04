Obžalovaným je Ladislav K. z Velkých Heraltic. Vloni v září na balkoně s nožem v ruce napadl družku. Několikrát ji bodl do hrudi. Vše z protějšího domu viděla svědkyně, která přivolala policisty. Ti se snažili muže přivést k rozumu, mířili na něj i zbraněmi. Ladislav K. se ale s nimi odmítal bavit. „Zabiju vás i sebe,“ křičel. Pak se pořezal na zápěstí a vrazil si nůž do břicha. Před zraky šokovaných policistů a přihlížejících s nožem v břiše pobíhal po balkoně a dále vyhrožoval. Zpacifikovala ho až zásahová jednotka.

On i žena utrpěli velmi vážná zranění. Oba naštěstí přežili. Muž se nyní zodpovídá z pokusu o vraždu. Hrozí mu deset až osmnáct let vězení.

ALKOHOL

Ladislav K. měl velké problémy s alkoholem. Ty se vystupňovaly po smrti jeho manželky. Později potkal o devatenáct let mladší ženu, se kterou začal žít. „Když se přistěhovala, měl jsem naspořeno devadesát tisíc korun. Když se to stalo, neměl jsem nic,“ prohlásil muž s tím, že provoz domácnosti i nákupy platil většinou on.

„Ze začátku, tak první dva měsíce, se to dalo. Ona ale pila jako duha a kouřila jako fabrika. Pak začaly problémy,“ uvedl obžalovaný.

Osudného dne se pohádali kvůli penězům. „Řekla, že chce další peníze. Odpověděl jsem jí, že už žádné peníze nemám a nic jí nedám. Řekla mi, že tedy ode mě odejde k mamince. Naštvalo mě, že mě vycucala z peněz, a pak mě chtěla odkopnout,“ řekl Ladislav K.

MLHA

Poslední, na co si podle svých slov pamatuje, byl okamžik, kdy udeřil pěstí do stěny. Pak se probral až v nemocnici. „Mně se udělala taková mlha před očima. Nic si z toho nepamatuji,“ uvedl.

V době činu měl v sobě alkohol, což zřejmě sehrálo svou roli. „Když mám vypito, chovám se špatně. Když mám vypito, nesmí do mě nikdy rýt. Toho, co se stalo, velmi lituji,“ prohlásil.

Hlavní líčení je plánováno do konce týdne. Zda padne rozsudek, není jasné.