Obchodní zástupce Jiří Kašpar z Brna si přivydělával prodejem kokainu. Pro drogu dvaačtyřicetiletý muž jezdil na Vysočinu, kde byl také loni v říjnu dopaden. Podle policie nakoupil ve třech případech od překupníka kokainu z Prahy celkem 300 gramů zakázaného bílého prášku, který měl hodnotu zhruba půl milionu korun. Za to mu u Okresního soudu v Jihlavě hrozil až desetiletý trest.

Soud se případem zabýval ve středu 9. září. Kašpar reálně hrozilo, že kvůli velkému množství odhalené drogy skončí za mřížemi a to i přesto, že dosud nebyl soudně trestán. Pomohlo mu, že se na poslední chvíli ke všemu přiznal.

„Vzhledem k postoji obžalovaného u hlavního líčení jsme se rozhodli neukládat nepodmíněný trest, ale pro jeho nápravu postačí nejvyšší možný podmíněný trest a propadnutí věci,“ konstatovala soudkyně Dagmar Koutníková Trnková.

Jiří Kašpar nakonec dostal tři roky s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod úředním dohledem a soud mu zabavil mobilní telefon a osobní auto, v němž pro kokain jezdil do Humpolce.

S pražským překupníkem Tomášem Cardou, který poté skončil ve vazbě, se podle obžaloby Kašpar setkal nejméně třikrát během loňského října. Humpolec si oba muži vybrali, protože je zhruba na půli cesty mezi Prahou a Brnem.

„Pokaždé jsem mu předal sto gramů kokainu. Tvrdil, že mu vypadl dodavatel, proto se obrátil na mne,“ přečetla soudkyně výpověď Cardy ze spisu. Při poslední cestě 21. října byl Kašpar zadržen na dálnici D1 na 119. kilometru u Jihlavy.

Krejčí až do začátku soudu zapíral, ale nakonec vše přiznal. „Je mi to líto, byla to chyba. Vše se stalo tak, jak je to popsáno v obžalobě,“ kál se Kašpar. S kokainem obchodoval s vidinou zisku. Za gram drogy mohl inkasovat 1500 až 2000 korun i víc.

Středeční rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný se vzdali práva na odvolání.