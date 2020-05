O případu ve čtvrtek 30. dubna informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. K činům docházelo na jaře 2017, v těchto dnech byla na muže podána obžaloba k Městskému soudu v Praze.

Hrozby

„Obviněný muž měl společně s další osobou od května do června 2017 prostřednictvím počítače a komunikační aplikace Skype telefonovat v celkem šestačtyřiceti případech na různé instituce v České republice,“ uvedl Ibehej s tím, že šlo o služebny městské policie, linky Policie ČR a Ministerstva vnitra či konkrétní nemocnice.

„V telefonátech vyslovoval různé výhrůžky. Jednalo se zejména o hrozby spáchání atentátů na konkrétních osobách, oznámení o střelbě a házení granátů do lidí na veřejnosti, uložení nástražných výbušných systémů a radioaktivního materiálu v objektech policie či nemocnic, nebo útoky na policejní objekty,“ dodal Ibehej.

Společně s mladíkem, který se bude zodpovídat ze šíření poplašné zprávy, vydírání a vyhrožování teroristickým trestným činem, byl zadržen i další muž. Ten ale před soudem nestane. „Jeho trestní stíhání bylo státním zástupcem z důvodu zjištěné nepříčetnosti zastaveno,“ uvedl Ibehej. Kdy začne hlavní líčení, není zatím jasné.

Bomba

Z vyhrožování teroristickým trestným činem byl v těchto dnech obviněn i jiný muž z Ostravska (51 let). Před několika dny vyhrožoval odpálením bomby v nákupních střediscích obchodního řetězce v Moravskoslezském kraji. Tvrdil, že je terorista a žádal výkupné. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Soud ho poslal do vazby.

„Opakovaně telefonoval na tísňové linky 112 a 158. Při hovorech se vydával za příslušníka Islámského státu a vyhrožoval bombovým útokem vůči několika prodejnám jednoho obchodního řetězce v ostravské aglomeraci. Za neuskutečnění výhrůžek požadoval konkrétní plnění – milion amerických dolarů v hotovosti a konkrétní typ dopravního letadla,“ uvedl Ibehej.